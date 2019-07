Francesco Tedone è l’autore del romanzo storico Langsax La Spada del Re

aldiladelcinema

(Di martedì 16 luglio 2019), narra le gesta di quattro guerrieri normanni nelle terre inglesi il cui compito è spezzare a qualsiasi costo il maleficio di Ivar il Senz’ossa. Realtà storica e leggenda si fondono in un racconto avvincente e suggestivo.nasce l’8 Gennaio 1999 a Roma. Fin da bambino si appassiona alla Storia in tutte le sue forme e le sue innumerevoli tipologie. Dopo il conseguimento del diploma al Liceo Pablo Picasso di Anzio, decide di seguire questo suo amore per il passato, decidendo di continuare la propria formazione culturale all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, iscrivendosi al Dipartimento di Storia, Culture e Religioni, che frequenta attualmente. Nel 2018si è iscritto al Corso di Scrittura con Pubblicazione di Kubera Edizioni, tenuto dallo scrittore Sam Stoner, il quale oltre a insegnargli le conoscenze utili per ...

