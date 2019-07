FaceApp Challenge | l' app che ti fa invecchiare e che sta spopolando su Instagram

gqitalia

(Di martedì 16 luglio 2019) Dopo la Bottle Cap, in cui l'obiettivo era far saltare il tappo di una bottiglia con un calcio in slow motion, la nuova sfida dell'estate social si chiamae consiste nello scattarsi un selfie e applicare un filtro che ti fa sembrare anziano. Prende il nome dell'app che ha reso possibile il gioco -, appunto –in breve tempo sudove vip e influencer sono riusciti a contagiare migliaia di utenti, che hanno risposto all'appello pubblicando il proprio volto invecchiato. C'è chi si è scoraggiato perché ha ricevuto più complimenti nella versione «anziana» o chi ha creato il panico facendo pensare a qualche malattia improvvisa che lo aveva fattodi colpo. Come funziona? Basta scaricare, scattarsi un selfie, selezionare l'opzione che invecchia il tuo volto all'interno del menù dedicato all'età e condividerlo su ...

