Ex Ilva | siglato accordo per la sicurezza impianto dopo incontro fiume I sindacati | “È

(Di martedì 16 luglio 2019)la morte di Cosimo Massaro, per cui risultano già nove persone indagate, nella tarda serata di ieri si è trovato unper dare avvio a una serie d’interventi per ladello stabilimento di Taranto. Per giungere alla firma del verbale d’al Mise, ci sono volute nove ore d’tra il ministro Luigi Di Maio, i rappresentanti di ArcelorMittal e i. A metà pomeriggio Marco Bentivogli, segretario generale della Cisl-Fim, parlava di “unaltamente insoddisfacente”. Ma al termine della serata è Rocco Palombella, segretario Uilm, a spiegare i termini dell’: “Il verbale impegna ArcelorMittal a verificare e monitorare tutte le aree d’indello stabilimento e poi ci sarà una task force di organi ispettivi che sarà all’interno dell’exper verificare le condizioni di ...

