Don Bosco | condomini mettono in fuga ladri che tentavano furto

(Di martedì 16 luglio 2019) Roma – Denunciati per tentatodue georgiani K.I e S.B rispettivamente di 27 e 33 anni. Alle 2 di notte del 14 luglio hanno forzato il portone di un palazzo in via Angiolo Cassioli, quartiere Don, tentando di entrare all’interno di un appartamento, ma sono stati messi inda alcuni. Sono intervenuti sul posto gli agenti del Commissariato Casilino e il Reparto Volanti che hanno visto i due uomini uscire di corsa dal palazzo, li hanno inseguiti e infine bloccati. L'articolo Donincheproviene da RomaDailyNews.

