Bus si ferma a Capri | cittadini e turisti scendono e si mettono a spingere

Codacons : 15 flamBus da inizio anno - servono estintori a ogni fermata : Roma – “E’ il quindicesimo caso di autobus di linea che, da inizio anno, prende fuoco a Roma. Facendo una media del 2019, ogni mese in citta’ piu’ di due autobus vanno a fuoco, mettendo a grave rischio la salute dei passeggeri”. Lo afferma in una nota Carlo Rienzi, presidente Codacons, commentando l’incendio scoppiato oggi su un bus in via Appia all’altezza di piazza Cantu’. “Di questo ...

Nuova intervista de La Verità al ministro dell’istruzione Marco Bussetti che conferma Pas e fase transitoria : Il ministro Bussetti è stato intervistato da La Verità, il Quotidiano diretto da Maurizio Belpietro e Daniele Capezzone. Nell’intervista Bussetti saluta con successo l’obiettivo raggiunto dello smantellamento della Buona Scuola di Renzi. Convinto assertore della tutela dei docenti precari, ribadisce che a settembre arriveranno altri 58.000 docenti, dei quali 14 mila saranno insegnanti di sostegno. Sarà lui stesso a proporre entro ...

Capri - si fermano i Bus : caos e disagi per i turisti : Mattinata difficile sul fronte dei trasporti a Capri. Questa mattina i turisti si sono trovati senza i mezzi pubblici per raggiungere le mete turistiche. Garantite solo le fasce di garanzia dalle...

Business del gelato in crescita - l'Italia si conferma una eccellenza : Il gelato si conferma una delle eccellenze gastronomiche italiane riconosciute all’estero. Coni e coppette costano poco, ma valgono parecchio, visto che il giro di affari del Business del gelato ha raggiunto la cifra di 1,5 miliardi.I numeri del Business del gelatoA raccogliere i numeri delle gelaterie italiane è stata la Camera di commercio di Milano, che ha censito 19mila imprese attive nella produzione e nella vendita. Il Business del gelato ...

Confermare diplomati magistrali sullo stesso posto - interrogazione a Bussetti : Si intensifica l’attività dei parlamentari di Fdi supporto dei diplomati magistrali. Quest’oggi l’onorevole Paola Frassinetti, vicepresidente della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, ha presentato una interrogazione parlamentare al Ministro Bussetti. La questione riguarda i diplomati magistrali in ruolo con riserva che verranno assunti da concorso straordinario. Per loro si chiede la ...

Concorsi scuola - Bussetti conferma : primaria in estate - secondaria slitta a fine anno : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato una lunga intervista ad Orizzonte scuola, nella quale ha parlato dello slittamento del concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado e di quello che, invece, riguarda la scuola dell’infanzia e primaria. L’obiettivo è sempre quello di combattere il precariato storico per riempire tutte le cattedre di cui necessitano gli istituti scolastici, avvantaggiando quei docenti che da ...

Trasporti - sciopero generale : il 24 luglio si fermano Bus e treni - il 26 gli aerei : Lo scoperto nazionale dei Trasporti pubblici è il 24 luglio per bus e treni e due giorni dopo, il 26 luglio, per gli aerei. La decisione è stata presa e resa nota dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti attraverso i rispettivi segretari: "Lo sciopero non è contro i due partiti al Governo, ma contro l'immobilismo di questo Governo. Senza Trasporti moderni, il Paese non potrà ripartire".

Tennis - ATP Antalya 2019 : i risultati di mercoledì 26 giugno. Carreno-Busta ai quarti di finale - Paire fermato da Troicki : Si è definito il quadro dei qualificati ai quarti di finale dell’ATP di Tennis di Antalya (Turchia). Nel torneo sull’erba turca, tappa di preparazione in vista di quel che sarà a Wimbledon, quattro i match in programma quest’oggi. Partiamo dalla sconfitta del francese Benoit Paire (n.32 del mondo). L’eccentrico transalpino è stato sconfitto dal serbo Viktor Troicki (n.193 del mondo) con il punteggio di 7-6 (4) 7-6 (5), ...

Torino - dramma alla fermata del Bus : passeggero scende dal mezzo ma viene agganciato e ucciso : La vittima è un uomo di 33 anni. Era appena sceso da un mezzo pubblico dell'azienda pubblica di trasporto quando è stato agganciato da una ruota dello stesso autobus ed è stato travolto mentre aspettava di poter attraversare la strada. La tragedia nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 2.

Cagliari : furti - violenze e aBusi nella notte - fermati tre giovani di origine nigeriana : Recentemente il Poetto è stato interessato da un brutto episodio di cronaca: andando maggiormente nello specifico e stando a quanto riportato in un articolo pubblicato sul sito web dell'ANSA, nei dintorni della nota spiaggia di Cagliari vi sono stati dei furti e delle molestie di carattere sessuale. Più precisamente, le vittime di tali spiacevoli episodi sono una coppia, composta da due giovani ragazzi, e due persone rispettivamente di 40 e 31 ...

Spagna - donna aBusata su una spiaggia di nudisti vicino Valencia : fermati cinque uomini : Un bruttissimo episodio di violenza a sfondo sessuale si è verificato sulla spiaggia di El Mareny de Sant Llorenc, tratto di costa vicino Valencia, quest'ultimo frequentato da molti nudisti che amano prendere il sole completamente svestiti. Una donna, le cui generalità non sono state ovviamente rese note, nelle scorse ore infatti ha denunciato all'autorità giudiziaria spagnola di essere stata abusata da un gruppo di persone mentre tornava alla ...

Ronaldo - l'attaccante della Juve ferma il Bus e fa salire il piccolo fan malato : il video che ha fatto il giro del mondo : L'abbraccio tra Cristiano Ronaldo e il piccolo fan ha fatto il giro del mondo. Dopo la semifinale della Nations League vinta contro la Svizzera per 3 a 1, il portoghese ha fermato il pullman per scattare una foto con Eduardo Moreira, 11 anni, malato di leucemia. Il ragazzino era sul bordo della strada, fuori dallo stadio, con un cartello in mano in cui si rivolgeva al proprio idolo.

Palermo - MIUR conferma : Bussetti non interessato da avvio né conclusione procedimento disciplinare : COMUNICATO STAMPA Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ribadisce e conferma che il Ministro Bussetti “non è stato interessato né nell’avvio né nella conclusione dell’iter” del procedimento disciplinare nei confronti della Prof.ssa Dell’Aria. Non ci sono stati né “diktat”, né pressioni da Roma, come hanno scritto alcuni organi di stampa. Ci fu, invece, una semplice richiesta di informazioni al competente Ufficio ...

Repubblica – ReBus Insigne : sarebbe un grave errore confermarlo così… : Repubblica – Rebus Insigne: sarebbe un grave errore confermarlo così… Repubblica – Rebus Insigne: sarebbe un grave errore confermarlo così… Insigne gioca bene e segna in Nazionale, sembra tranquillo durante le conferenze, eppure i rumors che lo vedono al centro di scambi o trattative con altri club sono all’ ordine del giorno. Sarà perché, stando a quanto si apprende, l’ attaccante napoletano non avrebbe ...