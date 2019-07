Borsellino | l' audio | «Scortato la mattina | ma posso essere ucciso di sera»

Borsellino : l’audio inedito - ‘ogni pomeriggio costretto ad andare al lavoro con la mia auto’ : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – “Dobbiamo avere garantita la presenza degli autisti giudiziari per tutto l’arco della giornata. Di pomeriggio c’è una sola macchina per quattro magistrati e sistematicamente vado con la mia macchina personale ed esco alle 21 o alle 22 per tornare a casa”. E’ la denuncia del giudice Paolo Borsellino, nell’audizione davanti alla Commissione antimafia desecretata oggi. ...