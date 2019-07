Avril Lavigne presenta il video di ' I Fell in Love With the Devil'

Blastingnews

(Di martedì 16 luglio 2019) La malattia di Lyme l'ha tenuta lontana dalle scene per ben 6 anni, ma adessoè pronta a riprendere la sua carriera in mano. Lo scorso febbraio è uscito il suo sesto album, "Head Above Water", e "IInThe", una delle fan-favourite, è stato rilasciato come terzo singolo ufficiale del disco dopo la title-track e "Tell Me It's Over". Il lancio del nuovo singolo è arrivato dopo che l'interprete di "Complicated" ha deciso di non procedere con la pubblicazione deldi "Dumb Blonde", la traccia più pop del disco, in collaborazione con Nicki Minaj....

