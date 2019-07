AUTO A GUIDA AUTONOMA I pro e i contro di una rivoluzione inevitabile

Quattro bambini rubano AUTO e la guidano per 900 km : Quattro bambini hanno caricato un 4X4 di proprietà del padre di uno di loro di canne da pesca, hanno preso dei soldi e sono fuggiti guidando per 900 chilometri attraverso l'Australia prima di essere acciuffati dalla polizia, scrive la Bbc. Tre bambini e una bambina, di età compresa tra i dieci e i 14 anni, sono stati trovati sani e salvi ieri nella cittadina di Grafton, nel Nuovo Galles del Sud. Avevano lasciato casa a Gracemere, nel Queensland, ...

Qual è l'AUTO Battler più adatto a voi? Ecco la nostra guida dedicata ai principali esponenti del genere - articolo : Volete saperne di più sugli Auto Chess, AC, Auto Battlers… o Qualsiasi nome vogliate dargli? Indipendentemente dalla definizione, è innegabile come i titoli appartenenti a questo nuovo genere abbiano rapidamente catturato l'attenzione del pubblico divenendo presto alcuni tra i giochi più popolari e giocati del momento.Si tratta di giochi molto semplici, a prima vista. Utilizzando le monete che acquisirete ad ogni turno, sarà possibile ...

Trapani. Diretta su Facebook mentre guida : AUTO si ribalta - muore il figlio. L’ira dei parenti : Fabio Provenzano, il papà di Francesco, il 14enne deceduto nell'incidente venerdì sera sull'A29, all’altezza di Alcamo (Trapani), stava guidando mentre registrava con lo smartphone un video in Diretta su Facebook. Poco dopo è avvenuto lo schianto. Ora è in gravi condizioni (così come l'altro figlio, Antonino, 9 anni), sorvegliato in ospedale dalle forze dell'ordine che temono una reazione dei parenti dell'ex moglie.Continua a leggere

Posta un video mentre è alla guida. L’AUTO si ribalta - muore figlio 13enne. Grave il fratello : Il bambino aveva 13 anni. Nell’incidente è rimasto Gravemente ferito il fratellino di nove anni. In ospedale, ma non in pericolo di vita, anche il padre

Groupe PSA e VINCI : nuovo step per la guida AUTOnoma : L’11 luglio VINCI Autoroutes e Groupe PSA hanno approfondito le sperimentazioni della guida autonoma per valutare le capacità del veicolo di guidare autonomamente a velocità di crociera e di superare in modo autonomo la barriera del pedaggio. Due nuove situazioni di guida complesse in totale autonomia sono state testate in condizioni di traffico reali sulla […] L'articolo Groupe PSA e VINCI: nuovo step per la guida autonoma sembra essere ...

Guida AUTOnoma - PSA - nuovi test sulle AUTOstrade francesi : Il gruppo PSA ha ottenuto nuovi risultati positivi dai test effettuati sui sistemi di Guida autonoma di Livello 4. La sperimentazione fa parte del programma avviato nel 2016 con la società che gestisce le autostrade francesi e ha come scopo quello di mettere alla prova i sistemi nelle condizioni reali di Guida quotidiana, come per esempio l'attraversamento di un casello di pedaggio. Le nuove prove sono state condotte sulle autostrade A10 e A11 ...

Guida AUTOnoma - Toyota - al via i primi test su strada in Europa : La Toyota Motor Europea Motor Europe ha avviato un progetto pilota a Bruxelles per il collaudo sulle strade pubbliche delle vetture a Guida autonoma. Un esemplare della Lexus LS equipaggiato con i sistemi sperimentali sarà impegnato in un programma della durata di 13 mesi che prevede l'utilizzo di un percorso predefinito per mettere alla prova l'hardware e il software della Casa giapponese. Sperimentazioni analoghe sono già state condotte ...

Le nuove linee guida delle AUTOrità italiane sui big data : (foto: Ben Torres/Bloomberg via Getty Images) Il Garante per la privacy, l’autorità garante della concorrenza e del mercato e l’autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, meglio conosciuta come Agcom, hanno pubblicato undici linee guida per rafforzare la cooperazione in materia di privacy e big data. I suggerimenti sono il frutto di un’indagine conoscitiva avviata a maggio 2017 che ha coinvolto il mondo accademico così ...

Jaguar Land : l’AUTO si adatta all’umore di chi guida : Jaguar Land Rover sta sperimentando un’app dell’Intelligenza Artificiale in grado di interpretare lo stato d’animo del guidatore e di migliorarne il benessere intervenendo sulla regolazione di tutte le funzioni dell’abitacolo interno. Questa tecnologia usa una videocamera rivolta verso il guidatore, mentre sensori biometrici ne controllano e valutano l’umore, per tarare poi di conseguenza tutto il […] L'articolo ...

Ora l’AUTO si adatta all'umore del guidatore : Jaguar Land Rover sta sperimentando una nuova applicazione di Intelligenza Artificiale che mira a rendere la guida ancora più confortevole, interpretando l'umore del guidatore. Il sistema, in pratica, è...

AUTO a guida AUTOnoma in AUTOstrada nel 2024 : il piano Bmw-Mercedes : (Foto: Mercedes/Bmw) Entra nel vivo la collaborazione tra Mercedes e Bmw, siglata a inizio anno. Il primo frutto potrebbe essere già colto tra cinque anni, nel 2024, con le prime vetture a guida Autonoma di livello 4 in grado di muoversi da sole in Autostrada. Più specificamente, sulle Autostrade tedesche note per non avere limiti di velocità massima consentita. Queste smart car potranno gestire tutto ciò che serve per mantenere la direzione in ...

Quando vuoi stupire tutti con l’AUTO dei sogni ma non sai guidare : la figuraccia di quest’uomo è imperdonabile : Ci troviamo a Doncaster, in Inghilterra, a una mostra di auto d’epoca. Un uomo, a bordo dell’iconica Chevrolet Chevelle del 1970, il sogno di molti appassionati di auto vintage, accelera all’improvviso di fronte al pubblico. Ma la sua incapacità alla guida non lo porterà lontano. Anzi… Video Twitter/emilnivantha L'articolo Quando vuoi stupire tutti con l’auto dei sogni ma non sai guidare: la figuraccia di ...

Ubriaco alla guida - si schianta contro un’ambulanza : poi fugge - lasciando i figli nell’AUTO : Un uomo Ubriaco è stato arrestato dopo essersi scontrato con la propria auto con un'ambulanza, per poi fuggire lasciando i figli piccoli nella parte posteriore del veicolo danneggiato. I fatti sono avvenuti questa mattina a Forest Road, Walthamstow, nella parte orientale di Londra. Il sergente Collett condiviso le immagini del terribile incidente su Twitter.\\L'ufficiale era in giro per le strade della capitale britannica a svolgere attività di ...

Parcheggio disabili e contrassegno AUTO - come funziona nei pressi di casa. La guida. : Parcheggio disabili e contrassegno auto, come funziona nei pressi di casa. La guida. Sappiamo del valore del Parcheggio disabili e del relativo contrassegno invalidi, una vera e propria agevolazione che lo Stato italiano garantisce a tutti coloro che sono portatori di handicap di vario tipo, al fine di consentire loro una maggiore integrazione nella vita quotidiana e nel mondo del lavoro. Vediamo di seguito come funziona nei pressi di ...