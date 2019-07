Assunzioni 2019 20 | ma non per tutti | cdc in esubero | aggiornamento del 16 luglio

Concorsi pubblici : previste migliaia di Assunzioni presso Inps e Ministeri entro il 2019 : Il 2019 rappresenterà un anno molto importante dal punto di vista delle assunzioni in programma nel settore pubblico. entro la fine dell'anno in corso, infatti, dovrebbero essere erogati i bandi di concorso relativi alle assunzioni presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Ministero della Giustizia. Si tratta di migliaia di posti di lavoro, che andranno a favorire il ricambio ...

Assunzioni 2019/20 - ma non per tutti : cdc in esubero - aggiornamento del 15 luglio : Qualche giorno fa abbiamo pubblicato i posti disponibili per le immissioni in ruolo 2019/20. L’elaborazione è della FLC CGIL ed è stata realizzata in seguito alle rettifiche apportate dal Miur. Adesso, gli USP stanno pubblicando le classi di concorso in esubero dopo i movimenti della mobilità. Per queste, non ci saranno immissioni in ruolo nel prossimo anno scolastico. Elenchi classi di concorso in esubero 2019/20, niente ...

Assunzioni 2019-2020 - esito incontro al Miur : i punti salienti - il 16/7 l’informativa : Lo scorso venerdì si è concluso l’incontro al Miur con i sindacati in merito alle Assunzioni scuola 2019/2020, di cui la CISL scuola ha fatto un resoconto. Gli argomenti erano: 1) definizione della circolare relativa alle operazioni di inizio anno scolastico; 2) costituzione dei “Gruppi per l’inclusione territoriale” (GIT), ex decreto legislativo 66/17. esito incontro al Miur Assunzioni scuola: i punti salienti Dall’incontro al Miur circa ...

Prende quota il concorso INPS 2019-2020 : previste 2000 nuove Assunzioni : Dopo avervi dato notizie sul concorso MiBAC 2019, in attesa che venga pubblicato il bando sul sito del Ministero dei Beni Culturali (cosa che dovrebbe avvenire per la fine di luglio), rieccoci a parlare del concorso INPS 2019-2020, in riferimento alle parole di recente pronunciate da Luigi di Maio. Il Ministro del Lavoro ha dato notizia di una selezione per 2.000 posti, per un totale di 5.500 ingressi nell'istituto previdenziale (3.500 ...

Doppio bando di concorso MiBAC 2019 : 2052 Assunzioni per diplomati e laureati : Si sta per entrare nel vivo del concorso MiBAC 2019, o per meglio dire dei concorsi, visto che i bandi saranno due, di cui il primo prevede il reclutamento di 1052 figure non dirigenziali di II area funzionale (per partecipare è necessario essere in possesso di un diploma) per l'accoglienza e la vigilanza (per la gestione della biglietteria ed a salvaguardia dei beni in esposizione nei luoghi in cui verranno occupati), ed il secondo l'innesto ...

Concorso dirigenti scolastici 2019 sbloccato : 2 mila Assunzioni a settembre : Concorso dirigenti scolastici 2019 sbloccato: 2 mila assunzioni a settembre Il Miur (tramite Concorso dirigenti scolastici 2019) sta selezionando le oltre duemila persone da assumere e a cui affidare le molte scuole italiane scoperte della figura del dirigente scolastico. La procedura pubblica ha subito lo scorso 2 luglio una brusca battuta d’arresto. Infatti a margine della prova scritta una sentenza del Tar del Lazio ha annullato ...

Assunzioni 2019/20 - oggi 12 luglio incontro al Miur : Il prossimo incontro tra Miur e sindacati per discutere delle Assunzioni scuola 2019/20 è fissato ad oggi 12 luglio. Il ministro dell’Istruzione ha già annunciato che il Mef ha autorizzato le immissioni in ruolo per il prossimo anno. Sono: 44075 posti comuni; 14.552 posti di sostegno. Immissioni in ruolo: incontro al Miur del 12 luglio oggi di discuterà delle proposte che i sindacati hanno presentato al Miur per le Assunzioni ...

Assunzioni scuola 2019/20 - posti disponibili docenti - educatori e ATA : le schede per provincia : Quali sono i posti disponibili per le Assunzioni scuola 2019/20? Il sindacato FLC CGIL, dopo la pubblicazione dei risultati della mobilità, ha realizzato delle schede analitiche suddivise per regione e provincia che illustrano i posti disponibili per il personale educativo, docenti e Personale ATA. I dati rielaborati sono quelli forniti dal Ministero dell’Istruzione. posti disponibili per le Assunzioni scuola 2019/20 Di seguito le schede con il ...

Assunzioni scuola 2019/20 : i numeri ufficiali - tempistiche : Per le Assunzioni scuola 2019/20 arrivano i numeri ufficiali direttamente dal Ministro Bussetti, nell’intervista di ieri a La Verità. Il ministro conferma che il Mef ha autorizzato 58.627 immissioni in ruolo di docenti, di cui 14.552 per il sostegno. Le tempistiche delle Assunzioni 2019/20 Le nomine per le immissioni in ruolo 2019/20 potranno iniziare già alla fine di questo mese di luglio, per proseguire ad agosto. Come sempre si dice, ...

Concorsi Inps 2019-2020 : in arrivo 5000 Assunzioni - 2000 già a novembre : Il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi di Maio, ha annunciato su Facebook una nuova ondata di assunzioni rispetto a quelle già varate, anche con Concorsi Inps. Si tratterebbe di più di 5.000 posti, dei quali 2.000 verranno occupati tramite procedura concorsuale già dal mese di novembre. Vediamo assieme tutte le informazioni in merito. Leggi anche: “Concorsi Inps 2019, in arrivo ...