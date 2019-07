5 motivi per rivedere Entourage

wired

(Di martedì 16 luglio 2019) Hollywood come non la si era mai vista:, la serie che seguiva la quotidianità di un attore belloccio e moderatamente bravo in rotta verso il successo, debuttava quindici anni fa, il 18 luglio 2004, negli Stati Uniti. I protagonisti erano la star emergente, sexy ma non particolarmente talentuosa Vincent Chase; il manager yuppie e aggressivo Ari; l’amico d’infanzia Eric, anch’egli con l’aspirazione di sfondare nel mondo dell’intrattenimento; il fratello maggiore di Vincent con un passato hollywoodiano e Turtle, l’amico di corredo che completava l’del protagonista. Vengono introdotti tutti nel primo episodio (di 96) prodotto dal canale americano a pagamento Hbo (quello di Game of Thrones), e sono lo strumento di una ricerca ironica che getta uno sguardo sui retroscena di un business – quello dello spettacolo made in Usa – sfavillante e glamour quanto costellato di ...

