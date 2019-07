Savona | si è costituito Domenico Massari | aveva ucciso l’ex moglie sparandole in un

Savona - si è costituito Domenico Massari : aveva ucciso l’ex moglie in un locale della riviera ligure : La fuga di Domenico Massari, che sabato sera ha ucciso la moglie in un ristorante a Savona durante una esibizione di karaoke, è finita. L’uomo si è costituito nella notte al carcere di Sanremo. La vittima della sparatoria di sabato sera, in cui sono state ferite tre persone fra cui una bambina colpita di striscio, è Deborah Ballesio. Massari, a quanto si apprende, poco prima di costituirsi avrebbe sparato tre colpi di pistola in aria per ...