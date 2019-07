Salvini manovra? meno tasse a famiglie Conte scorrettezza istituzionale

Manovra - Salvini convoca i sindacati. L’iniziativa del ministro irrita Conte e Di Maio : Tensione di nuovo ai massimi, all'interno del governo, dopo il vertice sulla Manovra che si e' tenuto al Viminale tra il ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, e le parti sociali. Un vertice annunciato da tempo, che gia' nelle scorse settimane aveva generato piu' di un 'mal di pancia' da parte di M5s e perplessita' da Palazzo Chigi, a cui si e' aggiunto un ulteriore elemento di attrito tra Lega e M5s nel momento in ...

Manovra : Provenzano - ‘Di Maio attacca sindacati - zitto con Salvini…’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “E’ un meraviglioso mondo alla rovescia. Dopo l’inusuale incontro tra il ministro dell’Interno e le parti sociali, Di Maio che fa? Chiede conto della presenza inopportuna di Siri? Protesta perché l’incontro ‘politico’ della Lega si è tenuto presso una sede ‘istituzionale’, con un’impropria commistione di ruoli? Difende il governo dagli ...

Manovra : Furfaro - ‘Di Maio zerbino Salvini - fine pietosa per M5S’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Se è un incontro di partito, lo fai nella sede del partito, non al Viminale. Basta prese in giro. Salvini sta facendo ciò che vuole, con Siri bellamente accanto. E con Conte e Di Maio zerbini del potente di turno pur di non perdere la poltrona. fine pietosa del movimento”. Lo scrive Marco Furfaro della direzione Pd su twitter. L'articolo Manovra: Furfaro, ‘Di Maio zerbino Salvini, fine ...

Salvini convoca le parti sociali sulla Manovra | Ira di Conte : "Una scorrettezza istituzionale" : "Non vogliamo sostituirci al premier", aveva detto il ministro dell'Interno. Il presidente del Consiglio però è gelido: "Se oggi qualcuno anticipa dettagli di quella che ritiene che debba essere la Manovra economica, si entra sul terreno della scorrettezza istituzionale"

Incontro Salvini-sindacati - Conte attacca : «Sulla manovra decido io» : Il premier avvisa il vicepremier leghista e parla di «scorrettezza istituzionale». Di Maio contro i sindacati: «Incontrano l’indagato Siri? Perché tutela le loro pensioni d’oro»

Manovra - Salvini chiama al Viminale le parti sociali | Ira Conte : "Scorrettezza istituzionale" : "Non vogliamo sostituirci al premier", aveva detto il ministro dell'Interno. Il presidente del Consiglio però è gelido: "Se oggi qualcuno anticipa dettagli di quella che ritiene che debba essere la Manovra economica, si entra sul terreno della scorrettezza istituzionale"

Manovra - Conte : “Salvini anticipa temi e contenuti? Siamo nel campo della scorrettezza istituzionale” : “Se oggi qualcuno pensa che non solo si raccolgono istanze da parte delle parti sociali ma anticipa dettagli di quella che ritiene che debba essere la Manovra economica, si entra sul terreno della scorrettezza istituzionale”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte, attaccando la riunione di Matteo Salvini con le parti sociali. L'articolo Manovra, Conte: “Salvini anticipa temi e Contenuti? Siamo nel campo della scorrettezza ...

Manovra : Conte - da Salvini scorrettezza istituzionale : "La Manovra economica viene fatta qui, con il ministro dell'Economia e tutti i ministri interessati. Non si fa altrove, non si fa oggi e tengo a precisare che i tempi li decide il presidente del Consiglio. I tempi non li decidono altri". Così il premier Giuseppe Conte, commentando coi cronisti l'incontro del ministro dell'Interno Matteo Salvini con le parti sociali al Viminale. "Se oggi qualcuno pensa che non solo si raccolgono istanze da ...

Conte attacca Salvini : «La manovra si fa a palazzo Chigi e i tempi li decido io» : Il premier critica la presenza di Siri, l’ex sottosegretario al Consiglio, all’incontro coi sindacati. E avvisa il vicepremier leghista: «Se pensa di anticipare dettagli della manovra economica, entriamo nel terreno della scorrettezza istituzionale»

Manovra - l'ira di Conte su Salvini "E' una scorrettezza istituzionale" : "Se oggi qualcuno pensa che non solo si raccolgono istanze da parte delle parti sociali ma anticipa dettagli di quella che ritiene che debba essere la Manovra economica, si entra sul terreno della scorrettezza istituzionale". Lo afferma il premier Giuseppe Conte, attaccando la riunione di Matteo Salvini con le... Segui su affaritaliani.it

Conte attacca Salvini dopo il vertice coi sindacati : «La manovra si fa a Palazzo Chigi - decido io i tempi» : Il premier critica la presenza di Siri, l’ex sottosegretario al Consiglio. E avvisa il vicepremier leghista: «Se pensa di anticipare dettagli della manovra economica, entriamo nel terreno della scorrettezza istituzionale»

Salvini : "Manovra entro agostoMa non ci sostituiamo al premier" : E' in corso al Viminale l'incontro convocato da Matteo Salvini con i rappresentanti sindacali e le associazioni di categoria per un confronto in vista della preparazione della manovra d'autunno. Segui su affaritaliani.it

Salvini a parti sociali : vogliamo manovra anticipata più possibile : Roma – “La manovra economica vogliamo che sia il piu’ anticipata possibile, vogliamo definirne i punti tra luglio ed agosto, vogliamo raccogliere i vostri suggerimenti anche critici”. Cosi’ il ministro dell’Interno Matteo Salvini apre l’incontro con le parti sociali al Viminale. All’incontro partecipato sindacati e associazioni datoriali per un numero complessivo di 43 sigle. Per il governo anche i ...

Manovra - Salvini incontra i sindacati al Viminale ma chiarisce : “Non voglio sostituirmi al premier” : “È l’inizio di un percorso” ma “non vogliamo sostituirci al presidente del Consiglio”. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini sta incontrando al Viminale le parti sociali in vista della legge di Bilancio che sarà impostata “fra luglio e agosto”, ma mette subito le cose in chiaro con i sindacati. “Vogliamo che la Manovra economica sia molto anticipata, vogliamo definirne i punti tra luglio e ...