Ramsey si presenta la juve un top club | qui per una nuova sfida

Juventus - Ramsey si presenta : “un sogno essere in bianconero” - poi parla della condizione fisica : Giornata di presentazione in casa Juventus, in conferenza ecco Ramsey, centrocampista che si candida a diventare un grande protagonista per la prossima stagione. “Voglio dirvi che sono felicissimo di essere qui alla Juventus. Sto lavorando duramente per essere con il resto del gruppo nel più breve tempo possibile. Perché ho scelto la Juventus? Quando ho sentito che erano interessati a me, ho pensato che sarebbe stato un sogno, oltre ...