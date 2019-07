meteoweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) Venezia, 15 lug. (AdnKronos) – ‘Nereoè stato una figura di alto spessore politico e culturale. Aveva capacità di visione e la sua presenza per un decennio nell’Assemblea regionale è stata un indiscutibile valore aggiunto per chi ha svolto il ruolo di legislatore”. Lo affermano i consiglieri regionali del Partito Democratico del, Stefano Fracasso, Claudio Sinigaglia, Bruno Pigozzo e Graziano Azzalin che aggiungono ‘a nome di tutto il Gruppo Pd, esprimiamo il nostro cordoglio per la scomparsa di Nereo”.‘I suoi interventi in Aula, al di là delle logiche di schieramento, contenevano sempre degli spunti di approfondimento che andavano oltre lae ladi tanta politica odierna ‘ aggiungono i consiglieri Dem –, da grande e convinto europeista, ha avuto il merito di dedicare molte energie ...

zazoomnews : Psi: Pd Veneto Laroni uomo lontano da demagogia e superficialità - #Veneto #Laroni #lontano #demagogia - zazoomnews : Psi: Pd Veneto Laroni uomo lontano da demagogia e superficialità - #Veneto #Laroni #lontano #demagogia - TV7Benevento : Psi: Pd Veneto, Laroni uomo lontano da demagogia e superficialità... -