Poveretta | sei vecchia La risposta di Madonna mette a tacere gli haters

(Di lunedì 15 luglio 2019) Un video sexy postato sul profilo Instagram diha scatenato le critiche: “. È ovviamente incapace di accettare che sta inndo” e “Sei imbarazzante da guardare”, sono alcuni dei commenti rivolti alla cantante, criticata per l’età e per l’aspetto fisico.aveva inizialmente pubblicato il video - che la raffigura mentre si muove in maniera sensuale nel back stage - per promuovere il suo ultimo disco, Madame X. Travolta dalle critiche, la regina del pop star ha di conseguenza cambiato la didascalia, scrivendo: “Madame X è una professoressa di storia... P.S. la ‘polizia di Instagram’, anche conosciuta come ‘bigotti misogini’, può andare a quel paese. La vostra paura di ciò che rappresento è palpabile e il fatto che voi mi seguiate e vi prendiate ...

