Istruzione | i dati Istat | “Meno diplomati e laureati in Italia rispetto all’Ue Le donne

(Di lunedì 15 luglio 2019) Ini livelli disono in aumento, ma restano ancora sotto la media europea: siamo indietro sia per numero diche per quello di. Per questi ultimi cresce la possibilità di trovare un posto di lavoro. Vale ancora di più per leche sono in vantaggio,agli uomini, nei livelli di. Eppure i loro tassi di occupazione restano inferiori. Nonostante il miglioramento degli ultimi anni, la quota di Neet (i giovani che non studiano e non lavorano) è ancora la più elevata tra i Paesi dell’Unione, mentre cresce il numero di ragazzi che abbandonano gli studi. Sono alcuni deiriportati dall’nel report ‘Livelli die ritorni occupazionali’. IL LIVELLO DIIN– Inla quota ditra i 25 e i 64 anni si stima sia pari al 61,7% nel 2018 (+0,8 punti percentuali sul 2017), un valore molto ...

