CorSport | L’ipotesi James al Napoli non tramonta Un alleato potrebbe essere Florentino

(Di lunedì 15 luglio 2019) La bomba è arrivata ieri dalla Spagna. Marca ha sparato il titolo in prima pagina:vuole l’Atletico. Il colombiano ha deciso di continuare a vivere a Madrid. L’affondo di Simeone Simeone è stato in grado di affascinare l’attaccante con una prospettiva di super ingaggio e soprattutto con la possibilità di rientrare a Madrid. E nella trattativa, scrive il Corriere dello Sport, ci sarebbe anche lo zampino di Radamel Falcao, grande amico died ex allievo di Simeone all’Atletico Madrid.chiama Zidane Da Madrid raccontano anche che il colombiano abbia chiamato Zidane per avere l’ultima conferma di non far parte dei piani del Real. E l’esserselo sentito dire ancora una voltaancora peggio, “perché probabilmentedi una sorta di rivalsa sportiva da perpetrare con l’Atleticodiventata la leva decisiva”. Le parole di ...

