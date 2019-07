Cops | una banda di poliziotti | una commedia originale Sky con Claudio Bisio

dituttounpop

(Di lunedì 15 luglio 2019): unadi, arrivano due storie originali condirette da Luca Minero, prossimamente su Sky Cinema.Prossimamente su Sky Cinema arriverà unain due parti prodotta da Sky e Drymedia. Si tratta di: Unadi, saranno due storie che raccontano di un commissariato in Puglia che sta per chiudere per mancanza di reati.La produzione delle due storie è attualmente in corso in Puglia, per poi spostarsi a Roma. Laè diretta da Luca Miniero (Benvenuti al Sud).La trama e personaggi diper caso, che diventano poiper scelta, iorbitano intorno alla centrale di Polizia di Apulia, in un piccolo centro del sud Italia a pochi chilometri da Lecce. Il commissariato è destinato a chiudere per assenza di crimini e per il gruppo dic’è solo una possibilità per non essere licenziati: creare loro ...

