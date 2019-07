Ragazzini tra 12 e 13 anni travolti da un’auto! Tornavano a casa a piedi, 3 gravi (Di lunedì 15 luglio 2019) Sono ancora gravi le condizioni di tre dei sei ragazzi tra 12 e 13 anni travolti da un'auto mentre camminavano a piedi in strada sabato sera alla periferia di Cerignola, in provincia di Foggia. Tutti e tre sono ricoverati in prognosi riservata all’ospedale casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo ma a preoccupare sono le condizioni di uno di loro che resta ricoverato nel reparto di Rianimazione in coma farmacologico per una emorragia celebrare a seguito di un trauma cranico. “Le condizioni di uno dei ragazzi permangono molto gravi. Il soggetto è ricoverato in Rianimazione e la prognosi è riservata" ha spiegato infatti Giuseppe Fasanella, medico legale dell’ospedale di San Pio.



Intanto da una prima ricostruzione di quanto accaduto, si è scoperto che il gruppo di ragazzini, composto da una decina di persone, la sera di sabato si era riunito per mangiare una pizza insieme allo Sporting Club, alla periferia della cittadina pugliese. Qui gli adolescenti erano arrivati accompagnati in auto dai genitori che poi sono andati via. Poco dopo però i ragazzini avrebbero scoperto che nel locale c'era una festa in atto e così avrebbero deciso autonomamente di tornare in città a piedi da soli. La strada di collegamento al centro cittadino però è una via senza luci con pochi marciapiedi ed è quindi probabile che il guidatore, in condizioni di scarsa luminosità, non li abbia visti. Un circostanza confermata dallo stesso racconto del'automobilista, un ragazzo di 25 anni della zona, che ha riferito di essersi accorto della comitiva solo all'ultimo momento a causa del buio. Il giovane sarebbe risultato negativo ai test di alcol e droga.