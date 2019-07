Canon PowerShot G5 e G7 | le fotocamere compatte per chi non si accontenta

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2019) I semi professionisti appassionati di fotografia da agosto potranno valutare due nuove proposte di, che arricchirà la famigliaG con i modelliG5 X Mark II eG7 X Mark III. Indirizzate ai blogger, e a chi ama raccontare le proprie esperienze tramite immagini di alta qualità, le due esordienti cercano la mediazione fra qualità ezza. Sono dotate di ampio sensore ed elevata velocità di scatto continuo, supportano i video 4K, e saranno in commercio a prezzi di 972,99 euro per laG5 X Mark II e di 815,99 euro per laG7 X Mark III. HP Sprocket Studio stampa le foto direttamente dallo smartphone Con un peso rispettivamente di 340 e 304 grammi,G5 X Mark II eG7 X Mark III sono entrambe dotate di un sensore da 20.1 megapixel che promette foto ...

