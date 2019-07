Alitalia, FS sceglie partner Atlantia

Il CdA di Ferrovie dello Stato, "valutate le conferme d'interesse pervenute, ha individuatoqualeda affiancare a Delta Air Lines e al Ministero dell'Economia e Finanze per l'operazione". Così recita un comunicato FS. "FS Italiane inizierà a lavorare quanto prima con is individuati per condividere un Piano industriale e gli altri elementi dell'eventuale offerta", prosegue.(Di lunedì 15 luglio 2019)