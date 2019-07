huffingtonpost

(Di domenica 14 luglio 2019) “Lasceròquesta tragedia non riesco più a vivere in questa città”.Lo dice Alessandro D’Antonio il padre dia chiusura delle orazioni funebri per il, travolto e ucciso da un Suv mentre giocava davanti casa con il cuginetto deceduto anche lui stamane. Arriva sull’altare stremato, senza più lacrime ma ha la forza di gridare la sua rabbia. “Non riesco più ad entrare nella mia casa”, dice.“Chiedo e pretendo giustizia per mio”, aggiunge il padre di. Alla guida del Suv che ha tolto la vita di due cuginetti c’era Rosario Greco, 37 anni, accusato di omicidio stradale aggravato, di omissione di soccorso, guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, che è stato arrestato.Leggi anche... Polemica sui funerali del ...

AlessioRossi78 : RT @HuffPostItalia: Il papà di Alessio, falciato dal Suv: 'Lascerò Vittoria. Dopo la morte di mio figlio non posso più vivere qui, voglio g… - HuffPostItalia : Il papà di Alessio, falciato dal Suv: 'Lascerò Vittoria. Dopo la morte di mio figlio non posso più vivere qui, vogl… - Alessio_Porcu : La cerimonia: Mamma Ciociara vs Papà Facocero -