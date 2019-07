F1 | GP Gran Bretagna 2019 | Lewis Hamilton padrone assoluto Mondiale già deciso | Bottas

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : Charles Leclerc - il mago dei sorpassi. Il ferrarista dà spettacolo con manovre da fenomeno : Il GP di Gran Bretagna 2019 di F1 si è concluso con il quarto podio consecutivo per Charles Leclerc, che sta iniziando a portare a casa, oltre agli applausi, anche parecchi risultati di peso ai quali manca ormai solamente la vittoria. Durante tutto l’arco del weekend il pilota monegasco della Ferrari ha performato al meglio spingendo la sua vettura oltre il limite fin dalla sessione di sabato mattina, continuando con una qualifica di ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : Sebastian Vettel - è una crisi senza fine. Il tamponamento a Verstappen il “sigillo” di un fine settimana disastroso : Era il 22 luglio 2018. Sebastian Vettel stava conducendo con ampio margine il Gran Premio di Germania. Era pronto, prontissimo a vincere davanti al proprio pubblico e ad allungare nella classifica del Mondiale di Formula Uno. Al giro 51, tuttavia, il ferrarista esce di pista con il sopraggiungere della pioggia alla curva Sachs andando a rovinare tutto e lasciando via libera al successo di Lewis Hamilton che scattava dalla 14esima casella della ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : Ferrari bocciata. Strategie discutibili - soste ai box non eccelse e latenti problemi di aerodinamica : E anche il GP di Gran Bretagna 2019, decimo round del Mondiale di F1, è entrato a far parte dell’album dei ricordi. Una gara che ha sconfessato tutti i sostenitori della “Formula noia” perché a Silverstone quest’oggi si è visto il vero Motorsport: duelli all’ultimo sangue, prestazione pura e Strategie ai box. Gli ingredienti per godere di un Grande spettacolo ci sono stati tutti, in un contesto di Grande ...

VIDEO F1 - GP Gran Bretagna 2019 : Highlights e sintesi della gara. Sorpassi ed incidenti a ripetizione : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale F1. A Silverstone è andata in secna una gara estremamente appassionante e avvincente, uno spettacolo davvero di lusso condito da tantissimi Sorpassi e incidenti a ripetizione che hanno sicuramente divertito gli appassionati. Hamilton ha dovuto battagliare inizialmente col compagno di squadra Valtteri Bottas, ha sorpasso il finlandese ma poi ha subito un controsorpasso prima ...

VIDEO F1 - GP Gran Bretagna 2019 : Antonio Giovinazzi finisce nella ghiaia ed è costretto al ritiro : Si è concluso amaramente dopo 20 giri il Gran Premio di Gran Bretagna per Antonio Giovinazzi, il quale è stato costretto al ritiro dopo essere finito nella ghiaia con la sua Alfa Romeo. Il pilota italiano si trovava in dodicesima posizione quando ha improvvisamente perso il controllo della vettura alla staccata della terzultima curva del tracciato di Silverstone, finendo quasi in testa coda e dovendo così abbandonare la gara prematuramente. Di ...

Mattia Binotto F1 - GP Gran Bretagna 2019 : “Leclerc strepitoso - che spettacolo con Verstappen. Vettel sa di avere sbagliato” : Il GP di Gran Bretagna 2019 porta in dote la gioia per il terzo posto di Charles Leclerc e la delusione per la pessima gara di Sebastian Vettel che ha tamponato Max Verstappen. A Silverstone la Ferrari ha assistito al dominio delle Mercedes, palesando delle difficoltà su un tracciato poco congeniale alle Rosse. Il team principal Mattia Binotto ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky: “Ci sono tanti aspetti da analizzare. Leclerc ha ...

Formula 1 - Lewis Hamilton festeggia la vittoria del Gp in Gran Bretagna. Secondo Bottas e terzo Leclerc : Lewis Hamilton festeggia l'ottantesima vittoria in Formula1. Il Gp di Gran Bretagna non ha smentito le aspettative: una sfida all'ultimo minuto tra le spettacolari traiettorie di Charles Leclerc e Max Verstappen - autori dell'ennesimo duello mozzafiato come quello in Austria - e il dramma sportivo d

Charles Leclerc F1 - GP Gran Bretagna 2019 : “La gara che mi sono goduto di più. Un terzo posto grandioso” : Il GP di Gran Bretagna, decimo round del Mondiale 2019 di F1, fa già parte dell’album dei ricordi. Una corsa eccezionale e intensa, ricca di colpi di scena, premiante Lewis Hamilton (vincitore per la sesta volta in carriera a Silverstone). Doppietta della Mercedes che rafforza il dominio in questo campionato della Stella a tre punte grazie al secondo posto del finlandese Valtteri Bottas ma rimarrà nel ricordo di tutti la strepitosa prova ...

Valtteri Bottas F1 - GP Gran Bretagna 2019 : “Stavo vincendo la gara prima della safety car - non è stata la mia giornata” : Si è chiuso con un deludente secondo posto il Gran Premio di Gran Bretagna 2019 per Valtteri Bottas, autore della pole position in qualifica ma sconfitto quest’oggi anche con un po’ di sfortuna dal compagno di squadra Lewis Hamilton. Il portacolori della Mercedes, secondo in classifica generale a -39 da Hamilton dopo questa gara, ha lottato strenuamente nel primo stint per resistere alla costante pressione dell’altra Freccia ...

F1 GP Gran Bretagna 2019 - Hamilton vince a Silverstone. Incidente per Vettel : Lewis Hamilton re d'Inghiterra: il pilota inglese della Mercedes ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna, beffando il compagno di squadra Valtteri Bottas, con cui ha battagliato duramente nella prima fase della gara. Il campione del mondo in carica ha approfittato dell'uscita della safety car per balzare davanti a tutti e poi non ha più lasciato la leadership, passando con ampio margine sotto la bandiera a scacchi. Sale sul podio Charles ...

Lewis Hamilton F1 - GP Gran Bretagna 2019 : “Non ci si abitua mai a correre qui - ho un team davvero fantastico” : Straordinaria vittoria di Lewis Hamilton a casa sua, nel GP di Gran Bretagna 2019 di F1, dopo una gara tutta all’attacco fin dai primi metri. Il compagno Valtteri Bottas era riuscito a tenere testa agli affondi del britannico, fino a quando la safety car uscita per permettere la rimozione della vettura nella ghiaia di Antonio Giovinazzi gli ha consegnato su un piatto d’argento le chiavi della vittoria. Particolarmente cariche di ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Gran Bretagna 2019 : risultato e classifica. Hamilton trionfa - Leclerc 3° - Vettel tampona Verstappen : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Gran Bretagna 2019, decima tappa del Mondiale F1. Il britannico si è imposto nella gara di casa, ha battagliato nei primi giri con il compagno di squadra Valtteri Bottas, il sorpasso-controsorpasso ha scaldato gli animi a Silverstone ma poi il finlandese ha dovuto cedere il primo posto nella girandola di soste. Terza piazza per Charles Leclerc che ha inscenato un duello pirotecnico con Max Verstappen, il pilota ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : Lewis Hamilton vince in carrozza. Leclerc dà spettacolo e sale sul podio - disastro Vettel : tamponato Verstappen! : La beffa subita ieri nelle qualifiche per appena sei millesimi se l’era letteralmente legata al dito e oggi Lewis Hamilton (Mercedes), sin dal primo metro, ha fatto di tutto per rifarsi e così è stato. L’inglese, infatti, si è aggiudicato il Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di Formula Uno per la sesta volta in carriera (nuovo record assoluto, distanziando Jim Clark e Alain Prost a quota 5) raggiungendo quota 80 successi totali, ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : Sebastian Vettel penalizzato di 10 secondi per il tamponamento su Verstappen : Sebastian Vettel è stato penalizzato di 10 secondi per il tamponamento operato ai danni di Max Verstappen nella seconda parte del GP di Gran Bretagna 2019, decima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha commesso un errore da principante, ha subito il sorpasso da parte dell’olandese e poi ha cercato di risuperarlo ma ha centrato il posteriore della Red Bull: Verstappen aveva conquistato in pista la terza posizione ed è poi giunto ...