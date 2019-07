Di Maio | Quando Parlamento chiama un politico deve rispondere

Fondi russi alla Lega - Di Maio : “Quando il Parlamento chiama il politico risponde”. Gentiloni : “Salvini non può fare ministro” : La presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato che alla cena del 4 luglio a Villa Madama in onore di Vladimir Putin Gianluca Savoini era stato invitato dall’esponente della Lega Claudio D’Amico. Matteo Salvini aveva detto di non saperne nulla. Il Pd chiede ai presidenti di Camera e Senato “un incontro urgente per garantire che nelle sedi parlamentari ci sia immediatamente la possibilità di ascoltare il Governo su quanto ...

Di Maio a Salvini : "Quando l'aula chiama - il politico risponde" : “Quando il Parlamento chiama, il politico risponde, perché il Parlamento è sovrano e lo dice la nostra Costituzione. Peraltro quando si ha la certezza di essere strumentalizzati, l’aula diventa anche un’occasione per dire la propria, difendersi e rispondere per le rime alle accuse, se considerate ingiuste”. Lo scrive su Facebook il leader M5s Luigi Di Maio, invitando implicitamente Salvini a riferire in Aula ...

Alitalia - Di Maio : ‘Atlantia decotta quando toglieremo concessioni - non può salvarla’. La holding : ‘Provoca gravi danni in Borsa’ : Una nuova chiusura ad Atlantia nella partita per il salvataggio di Alitalia. Luigi Di Maio insiste sulla necessità di non coinvolgere la holding controllata dalla famiglia Benetton nel tortuoso processo di ricerca di un socio per la compagnia di bandiera perché “il giorno in cui, come governo, in maniera coerente” verranno revocate le concessioni al gruppo che controlla Autostrade per l’Italia, come promesso dopo il crollo del ...

Di Maio - la risposta al libro di Di Battista : “Quando ho letto ‘burocrati chiusi nei ministeri’ mi sono incazzato” : Trecento persone tra fan, elettori e storici attivisti accolgono Luigi Di Maio a Terni per il primo incontro territoriale del M5s. L’assemblea, durata 4 ore, termina con un intervento del capo politico che replica agli interventi dei militanti. La porta della sala resta aperta, così dall’esterno sono chiaramente udibili le parole di Di Maio, almeno fin quando lo staff comunicazione non si accorge della presenza dei giornalisti fuori dalla sala. ...

Matteo Salvini e Di Maio "come Schettino". Bersani - terrificante voce che gira a Palazzo : "Quando si vota" : Parla di "tentazione Schettino", Augusto Minzolini. Matteo Salvini e Luigi Di Maio penserebbero di abbandonare la nave del governo "prima dello schianto", rappresentato da una manovra d'autunno lacrime e sangue di cui nessuno vorrebbe assumersi la paternità. Nel suo (durissimo) retroscena commentato

Di Maio dichiara che Lega e 5 Stelle non sono in pace - ecco quando potrebbe tornare la tranquillità : Di Maio dichiara che non c’è pace tra Lega e 5 Stelle, spiega i motivi e come risolvere i problemi. Inoltre afferma di non parlare più con Salvini se non in Consiglio dei Ministri “Qualcuno pensa che da lunedi’ cambi tutto da un punto di vista dei rapporti. Io invece le dico: per me questo … Continue reading Di Maio dichiara che Lega e 5 Stelle non sono in pace, ecco quando potrebbe tornare la tranquillità at ...

Di Maio : "Virginia? Siamo nella fase luna di miele. Non conviviamo - ma quando possiamo dormiamo insieme" : “Stiamo insieme da qualche mese e Siamo ancora nella fase di luna di miele. Sono molto innamorato”. Da qualche mese Di Maio ha reso pubblica la sua relazione con Virginia Saba. Il vice premier è tornato a parlare del loro rapporto nel corso del programma “Stasera Italia”, in onda su Retequattro.“Non conviviamo, ma quando posSiamo stiamo insieme a casa”, ha raccontato, “Almeno la notte ...

Salvini : “Morti sul lavoro aumentati - Di Maio se ne occuperà quando avrà finito di insultare chi governa con lui” : “Purtroppo i morti sul lavoro sono aumentati, ma sono sicuro che il ministro del lavoro se ne occuperà non appena avrà finito di insultare chi governa con lui“. A dirlo, dal palco di Foggia, è il leader della Lega, Matteo Salvini. Politica | Di F. Q.. Voli di Stato, procura Corte dei Conti apre fascicolo esplorativo sui viaggi di Salvini. M5s: ‘Piccola ombra da chiarire, lo ...