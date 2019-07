CorSport | Insigne disposto a ridursi l’ingaggio per rinnovare col Napoli

De Laurentiis al CorSport : “No allo scambio Icardi-Insigne. Per James stiamo lavorando. Rodrigo ci ha detto no” : Aurelio De Laurentiis, 15 anni dopo il suo arrivo a Napoli si siede al tavolo del suo Hotel di Dimaro per essere intervistato dal Corriere dello Sport. Riflessioni profonde su come questi anni di calcio hanno cambiato l’uomo De Laurentiis, aprendogli mondi e orizzonti che prima non aveva esplorato. Ragiona quasi come un uomo che sembra abbia voglia di scendere in politica… “Ma che mi prende in giro?” Eppure fondare un partito del football ...

CorSport : Sabato - a Dimaro - Manolas e Insigne. Forse in tempo per il Benevento : A Dimaro stanno per arrivare i calciatori reduci dagli impegni con le rispettive nazionali. Venerdì è previsto l’arrivo di Mertens, Zielinski e Milik che, scrive il Corriere dello Sport, potrebbero anche allenarsi già dal pomeriggio, se gli orari lo consentissero. Magari una corsetta di benvenuto, un inizio. Sabato, invece, toccherà a Manolas e a Insigne. Il primo è “l’uomo copertina del mercato”. Almeno finora, visto che il fronte acquisti ...

CorSport : Il Napoli pensa allo scambio Icardi-Insigne : C’è un sogno argentino che riempie le ultime giornate: Mauro Icardi. Al Napoli piace da tanto, scrive il Corriere dello Sport. Nel 2013 lo sfiorò, come aveva già fatto qualche stagione prima, poi dovette fare un passo indietro. Maurito è in centravanti che, almeno nei pensieri, non tramonta mai. Inseguito silenziosamente e strategicamente, che De Laurentiis avrebbe preso da tanto tempo. Adesso il Napoli “osserva, ascolta, sonda, rimane lì ...

CorSport : Del Progetto di Ancelotti fanno parte Koulibaly - Allan e Insigne : Nel Progetto di Ancelotti sono compresi Koulibaly, Allan e Insigne, scrive il Corriere dello Sport. In alternativa ci sono solo le catene come detto proprio dal mister. A meno che non ci siano offerte così folli da essere prese in considerazione. Però il Napoli, a dicembre, ha resistito al Psg che voleva Allan. E poi ha blindato KK con una clausola da 150 milioni di euro. E ha persino messo pace con Insigne con il caffè del primo maggio in ...

CorSport : James - Insigne - Mertens - Milik - Calle - Younes. Un attacco spettacolare : Un attacco spettacolare quello che sta mettendo su il Napoli, per il Corriere dello Sport. “Il destro delicato di Insigne e il sinistro accecante di James, il genio di Mertens, la forza di Milik, la maestria tattica di Calejon, l’imprevedibilità di Younes” Anche se James è ancora del Real. Ma De Laurentiis lavora per accontentare Ancelotti. Se arrivasse davvero al Napoli, formerebbe un tridente con Insigne e un centravanti, soluzione perfetta ...

CorSport : Insigne e Lozano nella terra di mezzo. Per Lorenzo si fa avanti l’Inter : A fine luglio Hirving Lozano compirà 24 anni, quattro in meno di Insigne. E con Insigne si trova, scrive il Corriere dello Sport, in una terra di mezzo. Entrambi nel Napoli sarebbero troppi. E’ difficile combinarli e lo sarebbe ancora di più se, come sembra, arrivasse James Rodriguez: e dunque, quel che accadrà, lo deciderà il destino o anche quel gigante del mercato che si chiama Mino Raiola, ma guarda un po’ il manager di ...

CorSport : L’Inter su Insigne. Il Napoli chiede 70 milioni : Sul Corriere dello Sport emergono dubbi sulla permanenza di Insigne nel Napoli. Lorenzo al momento è in vacanza negli Stati Uniti. Il quotidiano sportivo scrive di una trattativa in corso con l’Inter. Il club guidato da Conte lo avrebbe chiesto a De Laurentiis ma il presidente avrebbe fissato il prezzo di 70 milioni, giudicato eccessivo dalL’Inter. In un primo momento si pensava ad uno scambio con Icardi, ma l’affare è sfumato. Non è ...

CorSport : “Insigne - dall’azzurro-tenebra del Napoli all’azzurro shocking della Nazionale” : Sul Corriere dello Sport il ritorno di Insigne in Nazionale. Un rapporto che finora è stato sempre tormentato. Conte lo aveva punito dopo aver abbandonato Coverciano. Poi lo aveva convocato per l’Europeo 2016 ma come riserva dietro a Pellè, Zaza e Eder. Ventura gli aveva concesso solo quindici minuti scarsi contro la Svezia all’andata e al ritorno neppure lo aveva scomodato dalla panchina, nonostante il disastro che accadeva in campo. Ieri, ...

CorSport : Napoli e Inter pensano a uno scambio Insigne-Icardi : Che il Napoli sia Interessato a Icardi non è un mistero. E l’Inter non ha chiuso la porta al Napoli, anche se è una sua diretta concorrente. Ma per arrivare a portare Maurito in azzurro occorre uno scambio e a Conte piace Zielinski. Piotr, però, è considerato incedibile dal club di De Laurentiis. E allora si pensa ad un altro scambio, di cui parla oggi il Corriere dello Sport: Insigne all’Inter e Icardi al Napoli. L’idea pare ...

CorSport : Insigne e Lozano - in coppia per l’attacco del Napoli : Il Corriere dello Sport parla di patto. Un patto nato il 1 maggio a casa del mister, quando la società e Insigne si incontrarono per chiarire la confusione nata dopo la sostituzione in Europa League e le parole di Lorenzo. A Insigne sono state date le garanzie della sua permanenza al Napoli, anche con un prolungamento del contratto, ma tra le righe De Laurentiis ha fatto capire a Raiola che c’è Lozano da portare a casa e che l’arrivo ...

Per il CorSport Insigne resta al Napoli per assenza di offerte : Il Corriere dello Sport dà per certa la permanenza di Insigne al Napoli. Non solo e non tanto per la distensione dei toni da parte di De Laurentiis, che ha parlato di semplice periodo di appannamento per il capitano dichiarando che dal giorno dell’incontro a cui era presente anche Raiola il caso non è più esistito. Il motivo reale della permanenza è che la trattativa per l’eventuale cessione del capitano è davvero difficile si concretizzi. Il ...

FOTO – CorSport in prima pagina : “ADL Bum bum : ‘Rifiutati 900 milioni - Napoli non in vendita! Voglio Quagliarella - Insigne resta!'” : Corriere dello Sport in prima pagina: “ADL Bum bum: ‘Rifiutati 900 milioni”. L’ annuncio Si profila un’ intervista bomba quella del patron del Napoli sulle lagine de ‘Il Corriere dello Sport’ in edicola stamane. Il latron azzurro annuncia di aver rifiutato ad una maxi offerta per la cessione del Napoli. Parliamo, anzi parla, di 900 milioni di euro. Ma non solo, il presidente del Napoli Aurelio De ...