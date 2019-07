Auto finisce in un canale a Jesolo | morti 4 ventenni

Jesolo - Auto finisce in un canale : morti quattro giovani : L'uscita di strada nella notte in località Ca' Nani al ritorno dalla serata in un locale. A bordo una quinta ragazza

Auto finisce in canale - morti 4 giovani : 8.44 Tre ragazzi e una ragazza,tra i 22 e i 23 anni, sono morti in un'Auto caduta in un canale a Jesolo. Salva una quinta ragazza che era a bordo. L'incidente è avvenuto sulla regionale 43, probabilmente a causa della perdita di controllo della vettura da parte del guidatore. Alcuni ragazzi stranieri di passaggio si sono tuffati nel canale e sono riusciti a portare a riva la ragazza che si è salvata e altri 3 giovani, che però subito dopo sono ...

Incidente a Solarolo - Auto finisce in un fossato : gravi 2 bambine che erano con la nonna : Rocambolesco Incidente a Solarolo, in provincia di Ravenna, dove un furgoncino guidato da una donna di 70 anni è uscito di strada per cause in via di accertamento ed è finito in un profondo canale di scolo. Ferite le due nipoti della conducente, di 6 e 10 anni, trasferite in elisoccorso all'ospedale di Cesena.

India : Autobus finisce in fossato : almeno 29 morti e 18 feriti : Grave incidente nel nord dell’India: almeno 29 persone sono morte e altre 18 sono rimaste ferite quando l’autobus su cui viaggiavano si è rovesciato ed è caduto in un fossato a bordo strada, sulla Yamuna Expressway vicino ad Agra, nello Stato dell’Uttar Pradesh. L’autobus era diretto a Nuova Delhi dalla capitale statale Lucknow. La causa dell’incidente non è ancora nota. L'articolo India: autobus finisce in fossato: ...

Finisce con l’Auto in mare e muore annegata : il fidanzato è riuscito a mettersi in salvo : Una ragazza di 24 anni di Vico del Gargano, nel foggiano, è morta annegata dopo essere finita con la sua auto in mare. L’incidente è avvenuto la scorsa notte nel porticciolo di Foce Varano. In auto con la vittima anche il fidanzato che però è riuscito a mettersi in salvo. Stando alla ricostruzione dell’accaduto, la ragazza era alla guida della Fiat Panda quando, per cause ancora in corso di accertamento, è finita in acqua. La vittima ...

Ravenna - Auto finisce sotto un trattore : tre i morti : Valentina Dardari La vettura è rimasta schiacciata sotto il mezzo. Le tre vittime erano a bordo di una Fiat punto Un tragico incidente è avvenuto vicino a Ravenna, dove un’automobile si è scontrata frontalmente contro un trattore che proveniva dalla parte opposta. Inutili i soccorsi. Le tre persone a bordo della vettura sono morte tra le lamiere. L’incidente mortale è avvenuto questo pomeriggio, 29 giugno, poco dopo le 15 alle porte ...

Chieti - con la sua moto finisce contro un’Auto : muore imprenditore di 37 anni : Giacomo Piccioli, trentasettenne di Castiglione a Casauria (Pescara), imprenditore e titolare di una ditta che offre servizi di consulenza agronomica e forestale, è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la Tiburtina all’altezza di Brecciarola di Chieti. Per cause ancora da chiarire, la sua Honda Transalp si è scontrata con una Fiat Punto.

Santhià - finisce fuori strada con l’Auto : Stefano muore a 26 anni mentre torna a casa : Stefano Porta, fisioterapista di 26 anni di Santhià, è morto nella notte tra sabato e domenica in seguito ad un incidente autonomo verificatosi sulla strada provinciale 40 tra Santhià e Alice Castello: il ragazzo ha perso il controllo del mezzo per cause in via di accertamento ed è uscito fuori strada. Il decesso dopo l'arrivo al pronto soccorso.

Ciclistica 64enne sbaglia strada in discesa e finisce contro un’Auto : È morto mentre era in sella alla sua mountain bike in uno scontro con un’auto che non gli ha dato scampo. Il dramma lungo la strada provinciale 22 nel Comune di Forgaria nel Friuli durante la manifestazione Ciclistica del torneo “Comuni amici”. Alfio Del Colle, 64 anni, di Travesio, avrebbero imboccato una strada diversa da quella prevista nel percorso della gara. Ma alla fine di una discesa ha trovato la morte. L’uomo si è scontrato con una ...

Chicchi di grandine come proiettili - il viaggio in Auto sembra un film horror. E il parabrezza finisce così : Una grandinata epica, con Chicchi di ghiaccio che cadono dal cielo con una violenza inaudita. Il video è stato girato sabato pomeriggio a Romans Sur Isère, in Francia, dal proprietario di una macchina che è uscita decisamente ammaccata dalla tempesta L'articolo Chicchi di grandine come proiettili, il viaggio in auto sembra un film horror. E il parabrezza finisce così proviene da Il Fatto Quotidiano.

Venezia - Auto finisce nel canale nella notte : morto 23enne - salvi i due amici : Davide Zane, 23enne residente a Burano, è morto questa notte in un incidente stradale a Cavallino Treporti (Venezia). Zane era al volante di un'automobile che è uscita di strada ed è finita nel canale. Due passeggeri che viaggiavano con lui sono riusciti a uscire dalla macchina e hanno nuotato fino a mettersi in salvo.