Yoroi Z-Lab ha messo a punto un decryptor per il ransomware LooCipher

agi

(Di sabato 13 luglio 2019) Yoroi Z-Lab haun decryptor per il ransomware LooCipher con l'obbiettivo di impedire ai criminali informatici di sfruttare questo ennesimo strumento di ricatto per minacciare organizzazioni e aziende. Nonostante il suo soprannome evocativo, che allude sia alla figura religiosa popolare, ‘Lucifero', che alle sue capacità cyber, ‘Cipher' , le funzionalità di questo malware sono piuttosto semplici, e tuttavia capaci di eseguire campagne estorsive su larga scala. Lo comunica con una nota stampa Cybaze Cybaze Group, azienda di consulenza strategica in cybersecurity per le aziende e le istituzioni. LooCipher è una famiglia di ransomware che si diffonde attraverso e-mail maligne che incorporano documenti Office infetti, cifra tutti i file sul computer vittima, abusa dei servizi proxy di Clearnet-to-Tor per connettersi al suo Command and ...