Traffico Roma del 13-07-2019 ore 17 | 30

romadailynews

(Di sabato 13 luglio 2019) SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA TUSCOLANA E VIA ARDEATINA. SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’. OGGI E DOMANI, LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA METRO A, SOSPESA TRA LE STAZIONI DI SUBAUGUSTA E ANAGNINA, LA TRATTA INTERROTTA E’ SERVITA DA NAVETTE BUS. SERVIZIO METRO REGOLARE TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI. TORNA L’APPUNTAMENTO CON #VIALIBERA, IN EDIZIONE NOTTURNA CON LA CONSUETA CHIUSURA AL, PER LASCIARE VIA LIBERA A PEDONI E CICLISTI, DALLE 19 ALLA MEZZANOTTE. TRA LE STRADE INTERESSATE VIA DEI FORI IMPERIALI, PIAZZA VENEZIA, VIA COLA DI RIENZO, VIA VENETO, VIALE MANZONI E VIA LABICANA. DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS. ALL’IPPODROMO DELLE CAPANNELLE CONTINUA “ROCK IN”, IL FESTIVAL DELL’ESTATENA GIUNTO ALLA SUA UNDICESIMA ...

_Carabinieri_ : A #Roma e in provincia di #Viterbo, arrestate 7 persone per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupef… - Rvaticanaitalia : 'Multare #Ong per soccorso in #Mare è distorcere la realtà. I #migranti diventano una minaccia e i salvatori compli… - Rvaticanaitalia : #migranti P. Bartolomeo Sorge si: 'La #solidarietà per un cristiano è un dovere e nessuna legge può impedirmi di sa… -