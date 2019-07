Tracine | ricci e altri piccoli mostri di mare | che fare in caso di punture?

meteoweb.eu

(Di sabato 13 luglio 2019) Non sono solo le meduse i “” marini che più spaventano i nostri, per le fastidiose conseguenze che il loro contatto provoca sulla pelle. Le famiglie che sceglieranno per le loro vacanze una località marittima, dovranno tenere presente che sui fondali marini vivono ancheanimali, che possono essere altrettanto spiacevoli per i nostri bambini. Un utile aiuto lo fornisce l’ospedale Bambino Gesù con un piccolo vademecum da tenere sempre presente. LA TRACINA (O PESCE RAGNO) Come punge È un pesce che vive sui fondali sabbiosi e presenta delle spine sulla pinna dorsale. È molto diffusa nei nostri mari ed è difficile intravederla, perché si mimetizza con la sabbia. Per questo può capitare che un bambino, passeggiando o giocando sul bagnasciuga, poggi inavvertitamente una mano o un piede sui suoi aculei. Gli aculei penetrano nella pelle e rilasciano ...