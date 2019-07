L’agente di Coutinho sbotta | “Il Barcellona deve dirci la verità”

lanotiziasportiva

(Di sabato 13 luglio 2019)rimane alo finisce nell’affare Neymar? L’agente: “Ci dicono una cosa ma ne fanno un’altra, devonola verità”.“powered by Goal”La strada che potrebbe (ri)portare Neymar alè ancora molto lunga e su questa si incrocia anche il destino di Philippe. Nelle ultime ore, però, il brasiliano sarebbe diventato un piccolo caso.La posizione dell’ex Liverpool all’interno del club catalano sarebbe infatti molto instabile e soprattutto non chiara nemmeno all’agente del giocatore, Kia Joorabchian.Il procuratore di Cou, intervenuto a ‘RMC’, ha spiegato che il presidente delgli avrebbe garantito la permanenza del giocatore. Andre Cury però, altro dirigente del club, starebbe spingendo per l’opposto: inserirlo nell’affare Neymar.“Il presidente del club è stato ...

GoalItalia : Coutinho tra Barcellona e PSG, l'agente sbotta: 'Devono dirci la verità' ?? - Giovanni1962RM : @AlfredoPedulla Messi, Suárez, Griezmann, Felipe Coutinho, Dembele, Malcolm e casomai Lautaro Martínez! Sarebbe l… - ItaSportPress : Coutinho, l'agente: 'Futuro? Il Barcellona non vuole venderlo. Sul Psg...' - -