F1 | GP Gran Bretagna 2019 | Sebastian Vettel | ennesima batosta! Mezzo secondo in qualifica

oasport

(Di sabato 13 luglio 2019)de conferma quella di Charles Leclerc nelle qualifiche del GP di, il monegasco ha portato la sua Ferrari in terza posizione, arrendendosi per soli 79 millesimi allo strapotere delle due Mercedes capitanate dal finlandese Valtteri Bottas e preparandosi a sfidarle già dalla partenza. Da un paio di appuntamenti il rendimento del ventunenne di Monte Carlo è cresciuto vertiginosamente – raggiungendo sempre la top 3 trae gara da quel maledettoPremio di casa compromesso con l’errore grossolano commesso da tutto il box al sabato – e il trend intrapreso sta riuscendo a caricare in modo ulteriormente positivo un ambiente che appare in netta ripresa. Su un tracciato come Silverstone la Ferrari era prevista in difficoltà rispetto alla casa tedesca e dopo la disastrosa simulazione di passo gara del venerdì gli umori non erano certo ...

SkySportF1 : ?? POLE di @ValtteriBottas ?? Beffato Hamilton per 6 millesimi I risultati ? - SkySportF1 : ?? In arrivo una sorpresa in esclusiva ?? nel pre-qualifica Un indizio ? - SkySportF1 : ? Quattro piloti e tre team in 0.183s LIVE ? -