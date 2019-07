Eruzione vulcano Stromboli | “La normalità è apparente | tutto è sospeso”

Eruzione Stromboli : notte tranquilla - ma il vulcano resta “osservato speciale” : Nonostante il livello di attenzione sia massimo, è trascorsa una notte tranquilla a Stromboli: è in vigore l’allerta gialla della Protezione civile, anche se in Prefettura a Messina è stata sciolta l’unità di crisi. Mercoledì scorso il vulcano ha fatto paura e causato la morte dell’escursionista Massimo Imbesi, ed ora, pian piano, l’isola eoliana torna lentamente alla normalità. “Iddu” resta sorvegliato ...

Stromboli - intervista all’Ingv : “Vulcano instabile dopo l’Eruzione. Registrato piccolo tsunami” : Giovanni Macedonio, corresponsabile del centro di pericolosità vulcanica dell'Ingv, ha spiegato a Fanpage.it quale è la situazione sull'isola di Stromboli con una violenta esplosione dopo l'eruzione del 3 luglio: "Si è verificato quello che noi chiamiamo parossisma. Il vulcano è instabile e andrà monitorato ancora per un po' di tempo. C'è stato un piccolo tsunami, ma no alla psicosi".Continua a leggere

Eruzione vulcano Stromboli - cosa è accaduto sull’Isola : la lava - poi due violente esplosioni : Prima la lava dal Vulcano poi due potenti esplosioni che hanno innalzato in cielo una enorme colonna di cenere e lapilli che è arrivata ad un'altezza di almeno 2 chilometri, infine altre venti esplosioni via via di minore intensità. È questa la sequenza che ha sconvolto oggi mercoledì 3 luglio l'Isola di Stromboli.

