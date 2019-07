Daniela Ospina | “Purtroppo non dipende da James Il Real vuole molti soldi in un’unica

ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2019) Ieri è stato il compleanno diRodriguez, 28 anni e grandi festeggiamenti, ai quali era presente anche la ex moglie,. Caracol Radio le ha chiesto che percentuali ci sono che il Napoli acquisti il suo ex marito. Il Corriere dello Sport riporta la sua risposta: “Da quello che so io ci sono tre o quattro club che lo vogliono. Spesso, e purtroppo, i trasferimenti non dipendono dai giocatori: il calciatore si esprime, insiste, ma poi ci sono anche valori economici da rispettare. La trattativa con ilnon è facile:insoluzione. Tutto questo disturba un bel po’ il processo: a prescindere da ciò cheil giocatore, la soluzione finale può anche essere diversa dalla sua volontà per motivazioni di carattere economico” Gli altri club, scrive il CorSport, sono Atletico Madrid e Psg. La guerra trae Napoli, insomma, continua. Ma, come ha ...

omertaamor : @Carloalvino @Aba_Tweet e ora con la sua ex moglie che dice che potrebbe non succedere perché il Real Madrid non ac… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: INSTAGRAM - Like di Daniela Ospina, ex moglie di James Rodriguez, all'allenamento del Napoli - nili987 : @tuttonapoli Ma che cavolo dite?!?!? Daniela Ospina segue il Napoli da quando c'è il fratello! Eddai... -