CorMez | Il Genoa in vantaggio sul Cagliari per Marko Rog

(Di sabato 13 luglio 2019) Il Corriere del Mezzogiorno sposa la linea di Diego De Luca e Carlo Alvino: suRog è inil, scrive il quotidiano. Proprio come aveva detto ieri la radio ufficiale. Il club ligure sarebbe dunque in corsia di sorpasso sul. Sul croato c’è anche l’interessamento dello Schalke 04 e dell’Eintracht Francoforte. Come riportato ieri da radio Kiss Kiss, il nodo da sciogliere era solo quello della formula da utilizzare: ilvorrebbe il prestito con diritto di riscatto, mentre il Napoli vorrebbe cedere il centrocampista con prestito con obbligo di riscatto. Come già scritto altrove, la tesi contrasta con quella oggi sulle pagine del Corriere dello Sport, che invece fa tornare alla ribalta ilscrivendo che i sardi vorrebbero sfruttare i soldi incassati per Barella e che sarebbero molto vicini all’acquisto a titolo definitivo del ...

