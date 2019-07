Bologna | Mihajlovic shock | potrebbe lasciare per problemi di salute

lanotiziasportiva

(Di sabato 13 luglio 2019) Sinisaparlerà probabilmente stasera in conferenza. Deve affrontare una terapia d’urto ela panchina del.“powered by Goal”Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Sinisasarebbe alle prese con un problema diche sarà valutato più approfonditamente nelle prossime ore ma checostringerlo a fermarsi per qualche tempo, dovendo fare una terapia d’urto. Ilè in grande ansia.Tutta la preoccupazione è nata già qualche giorno fa, quando l’allenatore serbo non ha seguito il resto della squadra per l’inizio del ritiro a Castelrotto. Ha rinviato più volte la partenza a causa della febbre.raggiungerà il Trentino-Alto Adige probabilmente stasera e, da quello che filtra, spiegherà lui stesso in conferenza stampa il suo stato di. Sinisa si sta sottoponendo ad alcune ...

Sport_Mediaset : #Bologna, #Mihajlovic deve fermarsi per problemi di salute. Il mondo del calcio in ansia per Sinisa: il tecnico dov… - FOXSportsIT : Il mondo del calcio è con Sinisa #Mihajlovic Addio #Bologna per gravi problemi di salute ?? - AndreaBricchi77 : Sinisa #Mihajlovic lascia il #Bologna per gravi motivi di salute. Non mollare niente! Tutti gli sportivi, di qualsi… -