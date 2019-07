Android Q Beta 5 contiene tre novità non ancora attive | probabile esordio sui Google

Android 10 Q è quasi pronto : guardate come gira bene la Beta 5 e quante novità : Abbiamo installato la Beta 5 di Android 10 Q sul nostro Pixel 3 XL in cerca di novità, ecco tutto nel nostro video L'articolo Android 10 Q è quasi pronto: guardate come gira bene la Beta 5 e quante novità proviene da TuttoAndroid.

ASUS ZenFone 4 Max riceve Android 9 Pie in beta - Samsung Galaxy Xcover 4 in versione stabile : ASUS ZenFone 4 Max riceve Android 9 Pie in beta mentre Samsung Galaxy Xcover 4 la versione definitiva con l'interfaccia Samsung One UI

Ottime notizie per Xiaomi Mi 9 : ecco Android Q Beta in versione Priority Experience : La versione Priority Experience di Android Q Beta per Xiaomi Mi 9 è in roll out in Cina. ecco qualche screenshot e le indicazioni su come scaricarla per i Beta tester e non solo.

Stop alle chiacchiere - si fa finalmente sul serio : Android Q Beta 5 è qui : Stop alle speculazioni, dice tra le righe il post sul blog di Android Developers: Android Q Beta 5, la penultima Beta, ha imboccato la via del rilascio

Incredibile ma vero : swipe down e temi per il Pixel Launcher da Android Q Beta 5 : Sembra Incredibile, ma è tutto vero: troppo tempo dopo, la mancanza più assurda di Pixel Launcher potrà essere declinata al passato

La curiosità fa a botte con Nova Launcher e derivati : su Android Q Beta 5 le nuove gesture subordinate al launcher stock : L'ennesima anticipazione su un firmware che sarà parecchio vicino alla versione definitiva riguarda il sistema di navigazione gestuale

Android Q Beta 5 farà felici occhi e batterie : ecco la nuova boot animation per i Pixel : Difficile che sia passata inosservata la boot animation di Android 9 Pie, soprattutto se vi è capitato di avviare un Google Pixel in una stanza buia

Molte novità di Android Q Beta 5 sono ormai di dominio pubblico - nonostante il rollout non sia ancora partito : Un cambiamento quasi epocale, quello che riguarda il nuovo sistema di navigazione a gesture che debutterà su Android Q

Possessori di Xiaomi Mi 9 - Xiaomi cerca beta-tester per Android Q : Xiaomi annuncia l'avvio del programma di reclutamento per il test di Android Q su Xiaomi Mi 9, che dovrebbe includere anche la nuova interfaccia MIUI 11

Android Q beta 5 sistemerà uno degli aspetti più frustranti delle nuove gesture : Chi ha seguito l'evoluzione delle beta di Android Q sa che la terza ha introdotto un nuovo sistema di navigazione tramite gesture

Magisk ora funziona anche su Pixel 3 XL con Android Q Beta 4 : John Wu ha eseguito con successo il root della partizione logica su Android Q: il pieno supporto di Magisk alla nuova versione del robottino verde è quindi ancora una volta garantito.

Xiaomi cerca beta tester per Android Q su POCOPHONE F1 e Android 9 Pie su Xiaomi Mi 6 e Redmi 6/6A : Con un post su Mi Community sono partite le iscrizioni al programma di test Mi Pilot MIUI per Xiaomi Mi 6, POCOPHONE F1, Redmi 6 e Redmi 6A.

Iniziano i beta test di Android 9 Pie per gli Xiaomi Redmi 6 e Redmi 6A : Il team di Xiaomi ha annunciato di avere dato il via ai test interni della versione beta dell'aggiornamento ad Android 9 Pie per gli Xiaomi Redmi 6 e Redmi 6A

OnePlus 7 Pro 5G - ASUS ZenFone 4 e 5Z si aggiornano con miglioramenti al touch - Android 9 Pie beta e nuove patch : OnePlus 7 Pro 5G, ASUS ZenFone 4 e ASUS ZenFone 5Z si aggiornano con diversi miglioramenti: il primo accoglie perfezionamenti al touchscreen, il secondo Android 9 Pie beta e il terzo nuove patch di sicurezza. Ecco tutte le novità.