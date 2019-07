Tornado in Campaniaâš #TORNADO IN #CAMPANIAUna #tromba marina ha colpito una spiaggia pochi minuti fa a ...

Mercato Juventus - da Mandzukic a Higuain : ecco il punto sulle cessioni : Mercato Juventus – Il Mercato bianconero al momento è concentrato sull’arrivo di De Ligt, ma Paratici allo stesso tempo sta lavorando alle uscite. In casa Juve infatti ci sono giocatori che non rientrano più nei piani della società e di Sarri, per diversi motivi. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Mario Mandzukic e Sami Khedira potrebbero lasciare Torino in questa […] More

Silvia Romano - ultime notizie : viva fino a dicembre 2018 - dov’è ora? : Silvia Romano, ultime notizie: viva fino a dicembre 2018, dov’è ora? Emergono delle novità, poche a dire il vero, sul rapimento della cooperante italiana Silvia Romano avvenuto in Kenya ormai 8 mesi fa dopo l’incontro tra il procuratore generale del paese africano e il pubblico ministero che si sta occupando del caso Sergio Colaiocco. Silvia Romano: confermati i dettagli già noti Nel corso del faccia a faccia la ricostruzione degli ...

Bridgerton : trama - cast completo e quando esce la serie tv : Bridgerton: trama, cast completo e quando esce la serie tv In arrivo nel 2020 sulla piattaforma del colosso streaming Netflix, una nuova serie tv: “Bridgerton“, basata sulla saga di romanzi di Julia Quinn, prodotta da Shonda Rhimes. La serie sarà un panorama del mondo dell’alta società londinese di inizio Ottocento. La regia è stata affidata a Julie Anne Robinson. Alla sceneggiatura hanno lavorato Chris Van Dusen e la ...

Meno 7 al lancio della missione Esa Beyond di Parmitano : Manca una settimana al lancio della missione Beyond dell'Esa dal cosmodromo russo di Baikonur, in Kazakhstan, previsto per il 20 luglio 2019. In questi giorni l'astronauta italiano dell'Esa e colonnello pilota sperimentatore dell'Aeronautica militare, Luca Parmitano è in quarantena assieme al suo equipaggio e alle prese con i consueti rituali pre-lancio come la piantumazione di un albero per Andrew Morgan, al suo primo volo - e la cura di quelli ...

Icardi lascia il ritiro di comune accordo con l’Inter : Mauro Icardi ha lasciato il ritiro di Lugano per tornare a Milano. Dopo aver lavorato separato dal gruppo, questa mattina, l’ex capitano ha definitivamente lasciato la squadra di comune accordo con la società. Lo comunica l’Inter con un comunicato ufficiale su Twitter. L’attaccante proseguirà il “lavoro di ricondizionamento atletico” da solo, sui campi di Appiano Gentile. Per lui, dunque, niente tournée in Asia, ...

Campania : tromba marina semina il panico a Castel Volturno - ci sono feriti : Momenti di paura sul litorale casertano, precisamente a Castel Volturno, nel pomeriggio di oggi attorno alle 15.00. In una giornata nel complesso serena si è manifestano un fenomeno meteorologico...

Vittoria - cuginetti investiti da un'auto pirata : Alessio perde la vita a 12 anni : Tragedia a Vittoria, in Sicilia, dove due cuginetti sono stati falciati da un Suv pirata mentre si divertivano a giocare nelle stradine del centro storico giovedì sera: Alessio è morto sul colpo, restano gravi le condizioni di Simone. Il tragico incidente e l'omissione di soccorso Doveva essere una sera d'estate trascorsa all'insegna del relax e della spensieratezza, ma la follia di un uomo ha finito per trasformare tutto ciò in una vera e ...

Inter – Non c’è più posto per Icardi : l’argentino lascia il ritiro di Lugano : Mauro Icardi lascia il ritiro dell’Inter: si separano le strade dell’attaccante argentino e del club milanese? Sembra che ormai non ci sia più niente da fare per Mauro Icardi all’Inter: l’ex capitano nerazzurro ha infatti lasciato oggi il ritiro di Lugano del club milanese. A renderlo noto è stata la società con un tweet: “Mauro Icardi rientrerà oggi a Milano dal ritiro di Lugano. Il club e l’attaccante ...

Roma. Bilancio partecipativo 2019/2020 : tema è il decoro urbano : C’è tempo fino al 20 luglio. Entro questa data i cittadini sono invitati a proporre progetti sul decoro urbano presentandoli

Carpi. Istruttrice di nuoto investita sulle strisce : è morta Barbara Alvisi : Un grave lutto ha colpito Carpi. Barbara Alvisi è morta. La donna di 54 anni era stata investita ieri nel

Perché da oggi molti biglietti Trenitalia costano due euro in più : Da oggi, 13 luglio 2019, sui treni di Trenitalia Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, in tutte le classi, scegliere...

Weekend all'insegna del maltempo : temporali in tutta Italia : Giorgia Baroncini Piogge e acquazzoni terranno lontano il caldo da tutta la Penisola. Allerta arancione per rischio temporali sulle Marche e Abruzzo Fine settimana all'insegna del maltempo: per le giornate di sabato e domenica sono infatti previste piogge in tutta Italia. A partire dalle prossime ore, una perturbazione di origine russa colpirà le regioni del Nord Est, abbattendosi soprattutto sulle coste adriatiche. Una seconda ...

Real Madrid - Zinedine Zidane lascia l'allenamento "per motivi personali". L'inquietante comunicato : Ieri Zinedine Zidane ha lasciato il ritiro precampionato del Real Madrid in Canada per «motivi personali», così si legge sul comunicato diramato dal club spagnolo, «fino al suo ritorno, le sessioni di lavoro saranno guidate dal secondo allenatore, David Bettoni». Una nota secca, poche parole che ali

Inter e Milan - Milano a due velocità : Antonio Conte sorride - Giampaolo aspetta : L' unico punto in comune dell' estate di Inter e Milan finora è la coerenza rispetto alla rotta prefissata: nessuna ha compiuto una scelta stridente rispetto al progetto iniziale. Per il resto, Milano è divisa in due strategie diverse, forse mai così perfettamente antitetiche, a partire dalla scelta