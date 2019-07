Una Vita | spoiler serale del 13 luglio | Diego indaga sulla sorte del bambino

Una Vita - anticipazioni : DIEGO e BLANCA faranno impazzire URSULA? : Il ritrovamento del piccolo Moises aprirà nuove trame nella telenovela Una Vita: BLANCA (Elena Gonzalez) e DIEGO (Ruben De Eguia) infatti, appena riabbracceranno il loro piccolino, avranno come unico obiettivo quello di vendicarsi di Ursula (Montse Alcoverro), l’artefice del terribile rapimento. La vicenda, partendo da questi presupposti, si arricchirà di numerosi colpi di scena che terranno i telespettatori col fiato sospeso… Una Vita, ...

Una Vita - anticipazioni : Flora viene arrestata per colpa di Pena : I telespettatori italiani dello sceneggiato Una Vita hanno già avuto modo di conoscere Pena, il vero Inigo Cervera. Il nuovo arrivato darà una svolta nelle trame visto che il fratello di Flora, che gli aveva sottratto l’identità, potrà dimostrare a Leonor Hildago di non essere sposato come ha fatto credere agli abitanti quando ha messo piede ad Acacias 38. Gli spoiler degli episodi in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana svelano che ...

Una Vita - trame : Diego e Blanca ritrovano il figlio rapito da Ursula : Torna lo spazio dedicato ad Una Vita, lo sceneggiato iberico che ogni giorno intrattiene sempre più telespettatori sulle reti Mediaset. Nelle nuove puntate in onda nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5, Diego Alday e Blanca Dicenta riusciranno finalmente a ricongiungersi con Moises, rapito dalla perfida Ursula Dicenta. Una Vita: Ursula pugnala Carmen e fugge da Acacias 38 Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le nuove ...

Una Vita anticipazioni : FLORA sarà arrestata!!! : Diversi personaggi di Una Vita, nel corso delle varie puntate, hanno dovuto trascorrere un po’ di tempo in prigione; ciò capiterà anche a FLORA Barbosa (Alejandra Lorenzo) nelle prossime settimane di programmazione della telenovela. La sorella di Iñigo (Xoan Forneas) verrà infatti arrestata quando difenderà Peña (Adrian Castiñeiras) dalle grinfie di un indiano che tenterà di ucciderlo… Una Vita, news: il segreto di Peña Se si dà uno ...

Una Vita spoiler : Diego e Blanca si ricongiungono con Moises : La soap opera di origini spagnole “Una Vita”, non smette di sorprendere i telespettatori. Finalmente negli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, ci sarà una bellissima scena che vedrà protagonisti Blanca Dicenta e Diego Alday. Il fratello di Samuel e la cognata dopo aver affrontato numerosi ostacoli a causa dei loro familiari, riusciranno a riabbracciare loro figlio Moises sano e salvo, precisamente ...

Una Vita - Mauro San Emeterio torna ad Acacias 38 : Anticipazioni Una Vita, sul set torna Gonzalo Trujillo: il ritorno di Mauro ad Acacias Fantastica notizia per i fan di Una Vita, lanciata dal sito spagnolo Diez Minutos, in queste ultime ore. Scendendo nel dettaglio, Mauro San Emeterio è pronto a tornare a far parte della grande famiglia di Acacias 38. L’ispettore di polizia torna […] L'articolo Una Vita, Mauro San Emeterio torna ad Acacias 38 proviene da Gossip e Tv.

Una Vita anticipazioni : riusciranno BLANCA e DIEGO a ritrovare MOISES? : riusciranno i protagonisti delle attuali puntate italiane di Una Vita a ritrovare il loro bambino scomparso per opera di Ursula (Montse Alcoverro)? Tutti se lo domandano e la risposta a questa domanda è per fortuna affermativa: la fine dell’agonia per BLANCA Dicenta (Elena Gonzalez) e DIEGO Alday (Ruben De Eguia) è all’orizzonte nelle prossime settimane di programmazione della telenovela! Una Vita, trame: Ursula accoltella Carmen e ...

Una Vita - anticipazioni spagnole : l'attore Gonzalo Trujillo tornerà nel ruolo di Mauro : Un volto storico della telenovela Una Vita rientrerà in scena a partire dalle puntate spagnole in onda ad agosto. Sarà l'ispettore Mauro San Emeterio, interpretato dall'attore Gonzalo Trujillo, a fare la sua apparizione ad Acacias 38, ovvero nel luogo che aveva lasciato quasi due anni fa insieme alla sua amata Teresa Sierra. La notizia è stata data in esclusiva dal sito spagnolo Diez Minutos ed è stata condivisa anche dai canali social dello ...

Spoiler Una Vita al 28 luglio : Blanca prova a colpire la madre : Gli Spoiler degli appuntamenti della soap opera Una Vita ambientata nel quartiere di Acacias che partono da lunedì 22 fino a domenica 28 luglio, sottolineano che Ursula sarà in pericolo a causa della furia di Riera. Silvia, dal canto suo, s’impegnerà per proporre un viaggio ad Arturo in Italia con l'intento di concludere l'accordo con l'armatore, ma il colonnello non ne vorrà sapere. Il Valverde informerà la compagna di non essere intenzionato a ...

Una Vita - trame Spagna : Mauro torna ad Acacias 38 dopo più di dieci anni di lontananza : Sorprendente novità arriva dalle nuove puntate di Una Vita, trasmesse ad agosto in Spagna. Gli spoiler annunciano il ritorno di Mauro San Emeterio nelle vicende ambientate ad Acacias 38 a distanza di più di dieci anni dalla sua partenza con Teresa Sierra per la Francia. Una Vita: Mauro torna ad Acacias 38 Le anticipazioni di Una Vita, tratte dalle puntate che andranno in onda ad agosto in Spagna annunciano un clamoroso ritorno ad Acacias 38. ...

Una Vita - spoiler spagnoli : l’ispettore Mauro San Emeterio ritorna in scena : Arriva una clamorosa notizia dalla Spagna riguardante la telenovela “Una Vita” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Sul sito “Diez Minutos” è stato appena annunciato che l’attore Gonzalo Trujillo che ha interpretato il personaggio Mauro San Emeterio nella seconda stagione della soap, tornerà a far parte del cast di Acacias 38 sempre con lo stesso ruolo. Ebbene sì, il poliziotto che ha fatto la sua ultima comparsa nello sceneggiato ...