Ufficiale | Lazzari alla Lazio e Murgia alla SPAL | le cifre

Calciomercato - il punto in Italia ed all’estero : Ufficiale Lazzari alla Lazio - il Napoli su Everton : Continua a muoversi il Calciomercato . Un grande protagonista della Coppa America vinta dal Brasile è stato Everton Cebolinha, calciatore del Gremio. Nelle ultime ore sono arrivate diverse proposte dall’Europa, seguito da tempo da Milan e Bayern Monaco nelle ultime ore inserimento anche di Atletico Madrid e Napoli , la valutazione è di 40 milioni di euro. I colchoneros sono pronti a mettere sul piatto anche 35 milioni di euro, stesso ...

Lazio : Ufficiale il colpo Lazzari : Arriva il primo colpo in casa Lazio: nella giornata di oggi infatti, è stata annunciata l’ufficialità per Manuel Lazzari, l’esterno destro ex Spal. Il giocatore arriva alla corte di Simone Inzaghi dopo una trattativa veramente molto lunga, visto che la squadra di Claudio Lotito stava seguendo il giocatore già da un anno, senza riuscire mai a convincere l’ex squadra a cederlo.Le cifreI dieci milioni più la contropartita ...