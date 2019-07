Trasporti : sciopero 24 luglio - a Palermo autobus fermi : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – autobus fermi, mercoledì 24 luglio, a Palermo per lo sciopero nazionale dei Trasporti. Il personale dell’Amat, annunciano le segreterie provinciali di Filt Cgil, Fit-Cisl e Uilt -Uil, aderiscono alla prima azione di sciopero nazionale proclamata dalle rispettive federazioni nazionali dei sindacati. Il personale di movimento incrocerà le braccia per quattro ore, dalle 9 alle ore 13, con il rientro ...

Lo sciopero dei Trasporti di oggi a Milano : le cose da sapere : Orari, informazioni utili e stato del servizio: l'azienda dei trasporti di Milano dice che sta proseguendo regolarmente

Milano : sciopero Cub Trasporti - circolazione regolare su linee Atm : Milano, 11 lug. (AdnKronos) – E’ iniziata alle ore 8,45 a Milano la prima fascia dello sciopero proclamato da Cub Trasporti e la circolazione al momento “prosegue regolarmente su tutte le linee metropolitane e in superficie”. E’ quanto fa sapere Atm. La seconda fascia dello sciopero è prevista dalle ore 18 al termine del servizio. L'articolo Milano: sciopero Cub Trasporti, circolazione regolare su linee Atm ...

Milano - sciopero Trasporti ATM oggi 11 luglio/ Si inizia alle 8 : 45 - disagi a Monza : Milano, sciopero dei trasporti ATM per oggi, 11 luglio. Si comincia alle ore 8:45 e si va avanti fino alle 15:00. disagi anche a Monza

Sciopero dei Trasporti oggi a Milano - le cose da sapere : Orari e informazioni utili sullo Sciopero di oggi: durerà 24 ore, ma negli ultimi anni l'adesione dei dipendenti ATM è stata molto bassa

Mercoledì 24 luglio sciopero nazionale dei Trasporti : Mercoledì 24 luglio è stato proclamato uno sciopero generale nazionale di tutte le aziende che si occupano di trasporto pubblico. Lo sciopero è stato annunciato il 3 luglio e, a meno di revoca o differita dell’ultimo minuto, per il momento è confermato. sciopero nazionale dei mezzi pubblici Secondo quanto si può leggere sui siti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e di Commissione di Garanzia sciopero, Mercoledì 3 luglio 2019 i ...

Sciopero Trasporti 24 luglio : stop di treni e mezzi pubblici - escluso comparto aereo : In data mercoledì 24 luglio 2019 si svolgerà uno Sciopero nazionale dei trasporti. Si tratterà di una protesta intersettoriale, che metterà a rischio treni e mezzi pubblici in tutta Italia, ad esclusione degli aerei, che saranno interessati da una diversa protesta a pochi giorni di distanza. L’agitazione dei sindacati coinvolgerà anche il comparto marittimo, nonché taxi e trasporto merci e logistica. Saranno 24 ore di disagi, anche se la durata ...

Trasporti - sciopero generale : il 24 luglio si fermano bus e treni - il 26 gli aerei : Lo scoperto nazionale dei Trasporti pubblici è il 24 luglio per bus e treni e due giorni dopo, il 26 luglio, per gli aerei. La decisione è stata presa e resa nota dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti attraverso i rispettivi segretari: "Lo sciopero non è contro i due partiti al Governo, ma contro l'immobilismo di questo Governo. Senza Trasporti moderni, il Paese non potrà ripartire".Continua a leggere

Sciopero dei Trasporti - Luglio "bollente" in città e per chi viaggia per 2 giorni di "blocco" : Attenzione al calendario: i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno annunciato due giorni di scioperi che paralizzeranno i...

Trasporti in tilt per sciopero a luglio : 18.01 sciopero nazionale di tutti i Trasporti terrestri e marittimi il 24 luglio, replica il 26 luglio per il comparto aereo. Lo hanno annunciato i segretari generali Fit Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti, Malorgio, Pellecchia e Tarlazzi, alla fine degli esecutivi unitari delle tre organizzazioni. E' stata anche varata una piattaforma di proposte al governo.

Trasporti - Luglio "bollente" in città e per chi viaggia : due giorni di sciopero nazionale : Attenzione al calendario: i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno annunciato due giorni di scioperi che paralizzeranno i...