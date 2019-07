Scuola | news sul Fondo Mof | garanzie per un’adeguata programmazione

scuolainforma

(Di venerdì 12 luglio 2019), un’istituzione quasi sempre ignorata dalle istituzioni, martoriata da ritardi, false promesse e questioni irrisolte lasciate in sospeso. Tra queste, ilunico per il MOF 2018-2019. Era il 16 aprile 2019 quando venne sottoscritto il CCNI relativo, dopo nove mesi dalla sottoscrizione dell’ipotesi di contratto avvenuta lo scorso 1 agosto. Il Ministero dell’istruzione, secondo quanto prevede la legge n. 107/2015, deve fornire ad ogni istituto un primo prospetto delle risorse finanziarie necessarie per larelativa all’A.S. 2018/2019.: informazioni su MOF Il MOF (acronimo diper il miglioramento dell’offerta formativa) previsto all’art.40, commi 1 e 2 del CCNL 2016/2018 del 19/4/2018 destinato aldell’Istituzione scolastica (lettera a), alle attività complementari di educazione fisica (lettera b), alle funzioni ...

