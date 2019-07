Salvini contro Fico | ' Blocca Dl sicurezza' | la replica | ' Ignora come funziona la Camera'

Dl Sicurezza bis - Fico contro Salvini : “Dice il falso o non sa come funziona la Camera” : Fico ha replicato alle accuse di Salvini: secondo il ministro il presidente della Camera aveva scelto per motivi politici di ostacolare alcune modifiche al dl Sicurezza bis: "Qualcuno oggi dice che ho preso una decisione politica, quella di bloccare delle proposte a favore delle forze di polizia. Dice il falso e fa propaganda, o semplicemente ignora come funziona la Camera".Continua a leggere

Russia : Salvini - ‘sono contro sanzioni - va avvicinata a Ue’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Io ritengo le sanzioni alla Russia un errore”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb spiegando cha la Russia va “avvicinata all’Europa. Per anni hanno provato a far entrare la Turchia in Europa ma che c’entra la Turchia in Europa? Chi è più vicina l’Europa la Russia o la Turchia?”. L'articolo Russia: Salvini, ‘sono contro sanzioni, va avvicinata a Ue’ ...

Russia-Lega - Buzzfeed : “Tre domande a Salvini”. Quel buco di 12 ore tra l’incontro con il vicepremier e il negoziato di Savoini : Tre domande. Dopo la pubblicazione dell’audio del colloquio in cui il leghista Gianluca Savoini parla con tre uomini russi di un finanziamento alla Lega, il sito statunitense Buzzfeed pone tre interrogativi a Matteo Salvini. Li esplicita su Twitter Alberto Nardelli, il giornalista autore dell’articolo. “Fondi Russia alla Lega”, Procura di Milano apre fascicolo per corruzione ...

Decreto Sicurezza - Matteo Salvini contro Roberto Fico : "Problema politico" - salta tutto? : "Un problema politico". La Lega chiede la sospensione dei lavori sul Decreto Sicurezza bis, all'esame delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera. La colpa è "l'ostruzionismo burocratico" denunciato dal Carroccio riguardo all'atteggiamento di Roberto Fico, presidente della Camer

Carola Rackete contro Salvini - la Meloni : "Inaccettabile attacco alla libertà dalle truppe immigrazioniste" : Per Giorgia Meloni la richiesta di Carola Rackete ai magistrati di sequestrare i profili social di Matteo Salvini è un "inaccettabile attacco alla libertà di espressione da parte delle solite truppe immigrazioniste". "L'indagata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina", spiega la leader di

Sea Watch - pronta la querela di Carola Rackete contro Salvini : "Sequestrate i suoi account social" : La comandante della nave olandese accusa il ministro dell'Interno di istigazione a delinquere e diffamazione

Sea Watch 3 - Carola Rackete e la querela contro Matteo Salvini : "Sequestrategli i social" - l'ultima vergogna : Carola Rackete, capitana della Sea Watch 3, è stata spesso presa di mira dai tanti utenti social che si sono sbizzarriti con insulti gratuiti e volgari. Ma lei se la prende solo ed esclusivamente con Matteo Salvini. La comandante ha infatti, come preannunciato, depositato alla procura di Roma una qu

Migranti - Salvini dopo vertice di governo : “Controlli preventivi della Marina militare sulle navi di soccorso” : Al termine del vertice sull’immigrazione il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta spiega di aver letto della proposta di Salvini di mettere le navi della Marina a protezione dei porti solo sui giornali: “Stasera non me l’ha chiesto“. Il ministro dell’Interno indirettamente conferm, e aggiunge: “Abbiamo messo sul tavolo altre iniziative come i controlli della Marina militare preventivi sulle navi di presunto ...

Salvini-Trump e ironie sui gulag Incontro a Mosca : la trascrizione : E' il 18 ottobre 2018. Al Metropol Hotel di Mosca si tiene un Incontro tra Gianluca Savoini, a lungo assistente di Matteo Salvini, e altri cinque uomini (tre russi e due italiani). Quantomeno stando a quello che sostiene il sito britannico BuzzFeed che pubblica una trascrizione del dialogo di quell'Incontro che servirebbe, sempre secondo BuzzFeed, a discutere Segui su affaritaliani.it

Migranti - Salvini annuncia : “Controlli preventivi della Marina su navi che li soccorrono” : Durante il vertice di governo sul tema dei Migranti, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha proposto alcune iniziative da mettere in campo, tra cui l'idea di "controlli della Marina militare preventivi sulle navi di presunto soccorso per verificare se abbiano tutti i requisiti". Il vertice, secondo Salvini e Conte, è stato proficuo ed è andato bene.

Trenta : a navi ordini da ministro competenteSalvini : la Marina farà controlli preventivi : A fine vertice il leghista non risponde sulla proposta di fare difendere i porti alle navi della Marina: "A me basta che le forze armate difendano i confini". La collega della Difesa: "Salvini non mi ha chiesto le navi all'imbocco dei porti". Per Conte il summit "è stato proficuo"

Immigrazione - Salvini dopo il vertice di governo : "Servono controlli preventivi da parte della Marina" : Il vertice di governo sul tema dei migranti organizzato a Palazzo Chigi è stato proficuo. A riferirlo lo stesso presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: "Tutto è andato bene. Abbiamo rivisto i dati sui flussi e gli elementi di contrasto al traffico illegale". Anche Matteo Salvini sembra essere sodd