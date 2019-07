Salvini attacca Fico | su dl Sicurezza c’è problema politico con M5s

Presunti finanziamenti russi - Savoini : 'Vogliono attaccare Salvini' : In questi giorni si sta parlando molto dello "scandalo" legato a dei Presunti finanziamenti russi alla Lega Nord. Esso è stato innescato da un recente articolo pubblicato dalla testata statunitense 'Buzzfeed News', incentrato su un 'audio segreto' di un incontro avvenuto a Mosca tra alcune personalità russe e italiane. In tale incontro vi era anche l'ex portavoce del segretario della Lega e attuale presidente dell'associazione culturale ...

Elena Boschi attacca Salvini favorendo un esponente del Movimento 5 Stelle : Elena Boschi al veleno contro Matteo Salvini favorendo un grillino Non c’è solo il sottosegretario grillino alle Pari opportunità Vincenzo Spadafora ad accusare il vicepremier leghista Matteo Salvini di “sessismo”. La Repubblica oggi in edicola insiste e passa a intervistare Maria Elena Boschi, deputata Pd, ex responsabile del dipartimento Pari Opportunità nel governo Gentiloni e già ministro per le Riforme costituzionali e i Rapporti ...

Sea Watch - Fratoianni attacca ancora Salvini : 'Sta rosicando' (VIDEO) : Sono diversi i terreni di scontro su cui si consuma la forte diversità di vedute tra Matteo Salvini e Nicola Fratoianni. Appartengono a schieramenti che possono essere considerati ai poli opposti e uno dei punti su cui la discordanza tra Lega e Sinistra Italiana si acuisce in maniera netta è quello dell'immigrazione. Nei giorni scorsi il deputato aveva scelto di manifestare la propria vicinanza nei confronti della Sea Watch, salendo a bordo ...

Sea Watch - il legale attacca Salvini : "Aglio - olio e peperoncino. Così istiga all'odio contro Carola Rackete" : Adesso Sea Watch vuole mettere becco anche sulle leggi proposte da Matteo Salvini. Ovvio, se le leggi mettono nel mirino le ong. Si parla del pacchetto di emendamenti al decreto sicurezza-bis che mira ad introdurre sanzioni fino a 1 milione di euro per chi viola le disposizioni circa l'ingresso in a

Salvini attacca Spadafora : «Io pericoloso maschilista? Si dimetta - le Ong lo aspettano» : La nuova crepa nella maggioranza l'ha innescata il sottosegretario alla presidenza del consiglio Vincenzo Spadafora. In un'intervista a La Repubblica, l'esponente Cinque Stelle ha...

Spadafora attacca il "maschilista" Salvini. E la Lega ne chiede le dimissioni : Una "pericolosa deriva sessista" affligge l'Italia, con l'aggravante che gli "insulti alle donne arrivano proprio dalla politica, anzi dai suoi esponenti più importanti". È l'atto di accusa di Vincenzo Spadafora, sottosegretario alle Pari opportunità del governo M5s-Lega. Nella durissima intervista a 'Repubblica', che apre una nuova, rischiosa, faglia nel governo, l'esponente pentastellato, ritenuto molto vicino a Luigi Di Maio, punta ...

Spadafora attacca Salvini : "Da lui pericolosa deriva sessista". Il leghista : "Si dimetta" : Il sottosegretario alle Pari Opportunità Vincenzo Spadafora del MoVimento 5 Stelle ha rilasciato delle dichiarazioni a la Repubblica che non sono affatto piaciute a Matteo Salvini. Il pentastellato, infatti, ha detto:"L'Italia vive una pericolosa deriva sessista. Come facciamo a contrastare la violenza sulle donne, se gli insulti alle donne arrivano proprio dalla politica, anzi dai suoi esponenti più importanti?"E ha fatto riferimento, in ...

Così Borghi e Bagnai attaccano via social Tria. Salvini si gode lo show : Roma. E’ bastato che Giovanni Tria ottenesse la sua piccola vittoria a Bruxelles sulla procedura d’infrazione, con quel po’ di visibilità che ne consegue, perché i dioscuri Salviniani del no euro tornassero ad attaccarlo. Per primo ci ha pensato Claudio Borghi, che s’è affrettato a contraddire il mi

Per attaccare Salvini - il M5S gli dà dell’Higuain : «Non sei Maradona» : La polemica sull’immigrazione Il M5S sdogana una volta e per tutte Higuain come termine di paragone denigratorio. Sei un Higuain, come a dire che sei uno che non vale abbastanza. La trovata è farina del sacco di Manlio Di Stefano sottosegretario grillino agli Esteri che ieri su Facebook ha scritto uno status in cui, senza nominarlo, ha preso di petto il comportamento di Salvini sull’immigrazione. Se ti senti Maradona e poi giochi ...

Salvini attacca Trenta e Tria : "Spesso lasciato solo" | Di Stefano : "Non sei Maradona - ma Higuain fuori forma" : Il vicepremier: "Qualche volta lasciato solo da Tria e Trenta". Replica il sottosegretario Di Stefano: "Giochi sempre da solo, non sei Maradona ma un Higuain fuori forma"

Migranti - Di Stefano attacca Salvini : «Ti senti Maradona - sei un Higuain fuori forma» : Dopo il botta e risposta tra il vicepremier e la ministra della Difesa Elisabetta Trenta la il tema degli sbarchi rischia di diventare uno scontro tra gli alleati di governo

Migranti - Mediterranea attacca : “Salvini voleva solo il nostro scalpo” : “C'è stata una chiara volontà politica di non darci altra possibilità. La decisione di dirottarci a Malta era pura propaganda politica che voleva trattare le persone come sacchi di patate. Salvini voleva solo il nostro scalpo”, le parole in conferenza stampa a Lampedusa della portavoce di Mediterranea Alessandra Sciurba e del capo missione Erasmo Palazzotto, che hanno risposto a tutte le accuse del Viminale sulla vicenda della nave Alex.Continua ...