I due bimbi investiti a Vittoria | il superstite gravissimo | amputate le gambe

Vittoria - Suv travolge due bimbi : arrestato conducente - era sotto l’effetto di alcol e droga : Una tragedia ha sconvolto Vittoria (Ragusa) nella serata di giovedì: due cuginetti di 11 e 12 anni sono stati travolti da un Suv davanti casa. Uno è morto sul colpo, l’altro è gravissimo. L'uomo alla guida del mezzo è stato arrestato dalla polizia per omicidio stradale aggravato: è risultato positivo all'assunzione di droga e alcol.Continua a leggere

Tornado si abbatte sulla Grecia : morti 6 turisti stranieri - anche due bimbi. Trenta feriti : Un Tornado e violente grandinate hanno colpito il nord della penisola Calcidica. Le vittime sono tutti turisti (due russi, due cechi e due rumeni), tra loro anche due bambini. “È stato un fenomeno senza precedenti" ha detto il capo della Protezione civile.Continua a leggere

Tornado si abbatte sulla Grecia : morti 6 turisti stranieri - anche due bimbi. Trenta persone ferite : Sei turisti stranieri sono morti e almeno 30 persone sono rimaste ferite nella notte tra ieri e oggi a causa del maltempo che hanno colpito il nord della penisola Calcidica, in Grecia. A confermarlo è la polizia. In particolare, un Tornado durato circa venti minuti, secondo testimoni intervistati dalla televisione pubblica greca Ert, ha seminato il panico nell’area. “È stato un fenomeno senza precedenti, con venti fortissimi, violente ...

Maltrattamenti - umiliazioni e punizioni sui bimbi dell’asilo : sospese due maestre : Le indagini sono partite dalla denuncia dei genitori di un dei piccoli alunni. La condotta delle maestre è stata documentata...

Latina - migrante salva due bimbi in mare : si è tuffato vestito e con il cellulare in tasca : Un migrante di nazionalità egiziana, di 23 anni, ospite di un centro di accoglienza di Latina, ha salvato due bambini in mare ieri a Rio Martino. Bimbo di 4 anni muore annegato in piscina:...

Si dà fuoco per una delusione d'amore! Muore madre di due bimbi : Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, la donna avrebbe agito in seguito ad una terribile delusione d'amore. In alcuni messaggi trovati sul cellulare erano già evidenti le sue intenzioni. Tragedia a Montelupo Fiorentino (Firenze), dove una 39 enne si è tolta la vita, dandosi alle fiamme. Il dramma nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16:30, quando la vittima ha raggiunto in auto il parcheggio del campo ...