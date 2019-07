quattroruote

(Di venerdì 12 luglio 2019) Nuovo allarmeannuali per il. Il conglomerato di Stoccarda, proprietario del marchio Mercedes-Benz, infatti, ha tagliato per lanel giro di 20le sueper ila causa dell'aumento delle riserve per coprire, in particolare, i maggiori costi per richiami e procedimenti legati ai motori diesel.Un secondo trimestre sotto le attese. L'allarme (profit warning nel gergo finanziario anglosassone) è stato lanciato a pochidalla pubblicazione dei conti del secondo trimestre (in calendario per il 24 luglio prossimo) e anticipati in via preliminare a causa di un andamento decisamente negativo. Da Stoccarda hanno diffuso un comunicato per annunciare un risultato operativo trimestrale "significativamente inferiore alle aspettative del mercato" e negativo per 1,6 miliardi di euro, contro l'utile di 2,6 miliardi ...

dinoadduci : Gruppo Daimler - Le stime sugli utili 2019 tagliate per la seconda volta in 20 giorni - MCYC1975 : Per la II volta in un mese, Daimler ha tagliato le previsioni sui risultati del gruppo. Nel II trimestre, la casa t… - quattroruote : Il gruppo #Daimler ha tagliato per la seconda volta in 20 giorni le stime sugli utili del 2019… -