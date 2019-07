De Laurentiis | «James? Il Real decida se tenersi uno scontento o mandarlo in prestito»

Napoli - De Laurentiis allo scoperto su James Rodriguez : “pronti ad un sacrificio” - bordate ad Insigne : “Con James siamo tutti disposti a fare sacrifici ma chiediamo anche al Real Madrid di farne altri. I ‘blancos’ devono considerare che piuttosto che avere in casa uno scontento, è meglio mandarlo a giocare. Magari in prestito”. Sono le dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha deciso di sbilanciarsi così sul futuro del colombiano. “Ho letto tante baggianate –aggiunge De ...

Napoli - De Laurentiis su James Rodriguez : “Non serve che parli con Perez” : Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, torna sull’affare James Rodriguez: “Per il Real è meglio mandarlo a giocare. Se son rose fioriranno”.“powered by Goal”Il Napoli continua a lavorare al colpo James Rodriguez, ma aspetta segnali positivi da Madrid. Della trattativa ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Sky Sport’ il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis, che ha smentito di aver avuto un ...

Napoli - De Laurentiis : 'James? Non abbiamo fretta - Icardi? Non verrà' : Non si fa altro che parlare di calciomercato in queste giornate estive, perché tutti i club del campionato italiano sono a lavoro per rinforzare le proprie rose. Il Napoli, tra le società più attive in queste prime settimane di trattative, intende regalare al suo tecnico, Carlo Ancelotti, alcuni innesti di valore. I nomi che circolano sono altisonanti: da James Rodriguez a Mauro Icardi, da Rodrigo ad altri giocatori di talento che potrebbero ...

Libero : La strategia di De Laurentiis : vendere Hysaj e Verdi per sbloccare James : Su Libero la strategia di mercato del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Prima di comprare serve vendere, lo ha detto più volte. Soprattutto per muoversi sul fronte degli acquisti per il reparto offensivo. Le trattative di Giuntoli sono concentrate su questo. In particolare il club partenopeo vuole vendere bene Hysaj e Verdi. Per l’albanese il ds tratta con l’Atletico Madrid. Per Simone Verdi, invece, il duello per accaparrarselo ...

CorSport : La guerra di nervi tra Florentino e De Laurentiis per James : Mentre James, in vacanza a Medellin, in Colombia, si rifà il look facendosi il ciuffo biondo e sfoltendo le sopracciglia, la trattativa per portarlo in azzurro non si arresta. È una “guerra di nervi”, ormai, tra Florentino Perez e De Laurentiis, scrive il Corriere dello Sport. Real Madrid e Napoli cercano ancora di trovare la formula giusta per l’acquisto. Il Napoli, lo abbiamo scritto più volte, vorrebbe chiudere per un prestito con un riscatto ...

Calciomercato Napoli – De Laurentiis show : “Icardi? Mi è bastato incontrare Wanda una volta. Su James Rodriguez dico…” : De Laurentiis fa il punto sul Calciomercato del Napoli: no ad Icardi e Wanda Nara, sì a James Rodriguez per sognare lo scudetto Intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto il punto della situazione in merito al Calciomercato del Napoli. Tanti nomi gravitano intorno agli azzurri che, dal canto loro, sembrano intenzionati a ridurre il gap con la Juventus. Spada/LaPresse De Laurentiis ha bocciato ...

De Laurentiis su James : “È nei nostri cuori - i colpi si fanno in due. Una possibilità vederlo nel 4-2-3-1 di Ancelotti…” : Intervista Aurelio De Laurentiis su James Rodriguez Il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, ed ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo le ultime notizie sul Napoli calcio. Durante l’intervista arriva una chiamata dalla Colombia, allora De Maggio scherzando gli dice ‘E’ per caso James?’. La ...

De Laurentiis : «Su James non vogliamo cedere alle ingiuste richieste del Real Madrid» : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis inaugura una rubrica a Radio Kiss Kiss in diretta dal ritiro azzurro di Dimaro. La rubrica si chiamerà ‘Il calcio che vorrei’: Entusiasmo a Dimaro, a Napoli e all’estero «L’entusiasmo a Napoli non è mai mancato» Che ritiro è? «Un ritiro molto tranquillo e sereno come si addice a un ritiro. Tutti concentrati e pronti a dare il meglio di sé. Sabato avremmo il primo incontro con ...

Napoli - De Laurentiis show : da Icardi a James passando per Rodrigo : Dal ritiro di Dimaro Folgarida, è intervenuto ai microfoni del “Corriere dello Sport – Stadio” il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. show del numero uno partenopeo, che racconta tutto. Si inizia dal rapporto con Ancelotti: “Ne ho sentite tante di recente, persino che tra di noi ci sia stata una lite furibonda. Ma io come posso fare per intervenire e frenare questa emorragia di sciocchezze?”. Sui top ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis allo scoperto : “Ancelotti spinge per James. Icardi? L’ho cercato - ma…” : Il presidente del Napoli ha parlato sia di James Rodriguez che di Icardi, facendo delle sorprendenti dichiarazioni Aurelio De Laurentiis quando parla, non è mai banale. Nemmeno quando l’argomento è il Calciomercato, argomento sempre top secret per i club. AFP/LaPresse Il presidente del Napoli non si è nascosto né su James Rodriguez né tanto meno su Mauro Icardi, rivelando al Corriere dello Sport alcuni retroscena relativi alle due ...

De Laurentiis : “James vuole il Napoli - ma c’è un problema col Real. Su Rodrigo - Icardi e Insigne…” : De Laurentiis: “James vuole il Napoli, ma c’è un problema col Real. Su Rodrigo, Icardi e Insigne…” De Laurentiis: “James vuole il Napoli, ma c’è un problema col Real. Su Rodrigo, Icardi e Insigne…”. Intervista al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sulle pagine de ‘Il Corriere dello Sport’. Ecco i passaggi evidenziati dalla nostra redazione: Già due acquisti, ne verranno ...

James Rodriguez al Napoli - De Laurentiis : “Lui vuole venire - Rodrigo ci ha detto no” : Aurelio De Laurentiis fa il punto sul mercato del Napoli: “Il Real pretende troppo per James Rodriguez. Elmas? Abbiamo moltissima considerazione”.“powered by Goal”Il mercato del Napoli entra nel vivo ma il nome di James Rodriguez resta sempre al centro delle suggestioni dei tifosi: il presidente Aurelio De Laurentiis fa il punto della situazione, affrontando più punti in questa sessione estiva.Intervistato dal ‘Corriere ...

42 milioni in 3 anni - l’ultima offerta di De Laurentiis a Florentino Perez per James Rodriguez : Nulla di fatto sul fronte James Rodriguez. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il blitz spagnolo di Giuntoli non ha portato a nessun effetto definitivo. Non si riesce a trovare un’intesa con il Real. L’ultima proposta de De Laurentiis, in una conference call con Florentino Perez è quella di pagare tutti i 42 milioni richiesti, ma dilazionati in 3 anni. I Blancos ci stanno pensando anche perché sa bene che il volere del colombiano è ...