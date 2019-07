Volley | Universiadi 2019 | l’Italia strapazza il Portogallo e vola in semifinale

Italia Messico Volley/ Risultato : 3-0 - azzurri primi nel girone - Universiadi 2019 - : Diretta Italia Messico: info streaming video e tv della partita di Volley maschile, oggi 9 luglio per la fase a gironi, alle Universiadi 2019 di Napoli.

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 11 luglio. Ferrero bene nell’Heptathlon. Polonia-Russia è la prima semifinale nel Volley maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 16.33 volley – risultati finali. Torneo 9./16.: Brasile-Cile 3-1 (23-25, 25-19, 25-22, 25-19). Finale 5. posto femminile: Germania-Brasile 3-1 (25-20, 20-25, 25-21, 25-9). Finale 13mo posto: Ucraina-Cina 0-3 (22-25, 22-25, 18-25) 16.30 ATLETICA – Inizia la gara di getto del peso dell’Heptathlon 16.15 ARCO – L’Italia batte ...

Volley femminile - Universiadi 2019 : Italia in finale - Nicoletti e compagne asfaltano l’Ungheria : L’Italia ha demolito l’Ungheria con un roboante 3-0 (25-15; 25-16; 25-16) e si è qualificata alla finale del torneo di Volley femminile alle Universiadi 2019. Le ragazze di coach Marco Paglialunga, che ieri avevano surclassato il Brasile ai quarti di finale, si sono imposte senza alcun problema contro la malcapitata formazione magiara e hanno così staccato il pass per l’atto conclusivo della competizione riservata agli ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. ORO Folorunso nell’atletica! Nella pallanuoto doppia semifinale - nel Volley le azzurre volano in finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 21.28 BASKET – L’Australia prova ad allungare e si porta sul 56-47 a due minuti dalla fine del terzo quarto sugli Stati Uniti Nella finale femminile. 21.25 volley – Italia in finale!! Le azzurre demoliscono l’Ungheria per 3-0 con i parziali di 25-15, 25-16, 25-16 e si qualificano per l’atto conclusivo di venerdì in cui affronteranno ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. ORO Folorunso nell’atletica - argento Caponi nel nuoto - bronzo Flecca nel taekwondo! Ora tocca a pallanuoto e Volley : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 20.15 PALLAnuoto – Italia-Francia 10-6 nel quarto di finale del torneo maschile. Italia-Giappone 7-3 nel quarti di finale del torneo femminile. 20.12 ATLETICA – A breve toccherà alla finale del giavellotto femminile, quindi alle prove del decathlon maschile. 20.10 CALCIO – Si chiude con una sconfitta per 1-0 il match tra Italia e Cina. Rete di ...

Universiadi 2019 Napoli/ Italiani in finale oggi : occhio a Volley e atletica! : Universiadi 2019 Napoli: gli Italiani in finale oggi mercoledi 10 luglio 2019. Chi saranno gli azzurri che ci regaleranno un altra medaglia?

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA. Pioggia d’oro per l’Italia : trionfo Osakue nel disco - Di Marziantonio nello skeet - fioretto e sciabola a squadre e Scalia nel nuoto! Volley donne in semifinale. Calcio : Italia in semifinale!!! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 22.56 Calcio – Le semifinali del torneo maschile sono: Italia-Giappone (giovedì alle 21) e Brasile-Russia (giovedì alle 17) 22.54 Calcio E’ FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Che sofferenza!!! L’Italia batte 1-0 in extremis la Francia, evita i rigori e va in semifinale! In semifnale anche il Giappone che supera 2-0 la Corea del Sud 22.53 Calcio – ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA. Pioggia d’oro per l’Italia : trionfo Osakue nel disco - Di Marziantonio nello skeet - fioretto e sciabola a squadre e Scalia nel nuoto! Volley donne in semifinale. Calcio : Italia-Francia 0-0 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 22.07 BASKET – Sconfitta per l’Italia contro la Croazia nelle sfide dal 9. al 16mo posto 21.56 Calcio – Intervallo tra Italia e Francia: 0-0. Gli altri parziali alla fine del primo tempo: Brasile-Ucraina 0-1, Giappone-Corea del Sud 0-0, Irlanda-Russia 0-1 21.55 BASKET – L’Ucraina resiaste alla rimonta dell’Australia ed ...

BRASILE ITALIA Volley - UNIVERSIADI 2019/ Risultato : azzurre in campo! : Diretta BRASILE ITALIA: info streaming video e tv della partita di VOLLEY femminile, oggi e valida per i quarti di finale delle UNIVERSIADI 2019 di Napoli.

Volley - Universiadi 2019 : doppia vittoria per l’Italia. Gli uomini battono l’Argentina in rimonta - ragazze a valanga sulla Svizzera : Sono arrivate due vittorie per l’Italia impegnata nei tornei di Volley alle Universiadi 2019. I ragazzi hanno sconfitto l’Argentina per 3-2 (23-25; 20-25; 25-15; 25-23; 25-12) al termine di una partita davvero rocambolesca: dopo essere stati sotto per 2-0, gli azzurri sono riusciti a rimontare e hanno così conquistato la seconda vittoria consecutiva al PalaSele di Eboli dopo quella ottenuta all’esordio contro la Svizzera. ...

ITALIA ARGENTINA Volley - UNIVERSIADI 2019/ Risultato : in campo - si gioca! : Diretta ITALIA ARGENTINA: info streaming video e tv della partita di VOLLEY maschile, in programma oggi domenica 7 luglio per le UNIVERSIADI 2019 di Napoli.

Svizzera Italia Volley - Universiadi 2019/ Risultato : netto 3-0 per le nostre azzurre! : Diretta Svizzera Italia Volley Universiadi 2019, orario e Risultato dell'ultimo impegno delle azzurre nella fase a gironi ad Eboli, oggi 7 luglio,.