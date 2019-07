Tragedia alle saline in Sardegna | operaio di 67 anni muore mentre sale su una macchina

Tragedia in Valle d'Aosta - scontro aereo-elicottero sul Rutor : guarda il video choc : Pina Francone Nello schianto del 25 gennaio scorso, sopra il ghiacciaio del Rutor in Valle d'Aosta, persero la vita sette persone Il 25 gennaio scorso, sopra il ghiacciaio del Rutor, in Valle d'Aosta, un elicottero della società Gmh, impegnato nel servizio di eliski e un aereo da turismo decollato da Megève, in Francia, si scontrarono in volo. Nello schianto morirono sette parsone. I due velivoli si urtarono sopra la località di Lac ...

Tragedia in Crociera - Chloe muore a 18 mesi dopo essere scivolata dalle braccia del nonno : È stata identificata la bimba di 18 mesi morta la scorsa domenica su una nave da Crociera della Royal Caribbean ormeggiata in Porto Rico dopo essere scivolata dalle braccia del nonno e aver fatto un volo di quasi 100 metri davanti agli occhi della madre. La piccola si chiama Chloe Wiegand, è di nazionalità americana e figlia di un agente di polizia dello stato dell'Indiana. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la bimba, che era in ...

Tragedia su sottomarino russo : “Incendio alle batterie - reattore nucleare sigillato” : La causa principale dell’incidente che ha riguardato il sottomarino russo, in cui hanno perso la vita 14 militari, è stata “un incendio delle batterie che si è diffuso“, ha riferito il ministro della difesa Sergei Shoigu. “Il reattore nucleare è stato sigillato e tutto il personale è stato portato via. L’equipaggio ha adottato le misure necessarie per salvare l’unità che è in grado di funzionare. Questo ...

Bimbo cade dalle scale! La mamma lo afferra al volo ed evita la Tragedia : Una tragedia scampata per un istante grazie all'istinto fulminio di una madre colombiana che afferra per una gamba il figlio prima che cada dalle scale. Un riflesso fulmineo per evitare la tragedia, questione di un istante e avrebbe visto il figlio precipitare davanti ai suoi occhi. Le telecamere di sorveglianza di un palazzo nella città colombiana di Medellín hanno ripreso l'attimo fatale in cui stava per compiersi un'incredibile disgrazia: una ...

Tragedia di Pavone - l'autopsia riapre il caso : il tabaccaio ha sparato al ladro dal balcone - colpendolo alle spalle : L'analisi sul cadavere conferma i sospetti degli investigatori: non ci sarebbe stata la colluttazione raccontata dal negoziante, che avrebbe fatto fuoco dall'alto verso il basso

Luciano Spalletti - morto il fratello Marcello a 66 anni : Tragedia dopo la gioia Champions : dopo la gioia per la soffertissima qualificazione in Champions League all'ultima partita con l'Inter, un dramma per Luciano Spalletti: è morto infatti il fratello Marcello. La notizia la ha data l'Inter sul suo sito ufficiale: "FC Internazionale Milano si stringe attorno alla famiglia Spalletti per