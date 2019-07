Puglia | vino adulterato | 11 arresti e sei aziende sequestrate tra Lecce e Brindisi

Blastingnews

(Di giovedì 11 luglio 2019) Una vasta operazione dei Nas è avvenuta questa mattina nelle province di, dove i militari, a seguito di indagini mirate, hanno scoperto un giro di. All'operazione hanno collaborato anche i carabinieri del Nucleo partenopeo. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, sono undici le misure cautelari emesse nei confronti di altrettante persone, tutti imprenditori vitivinicoli e noti enologi. Sei invece sono leposte sotto sequestro, tra cui la Megale Hellas con sede a San Pietro Vernotico, nelno. Operazione 'Ghost wine' All'inchiesta è stata attribuito il nome di "Ghost wine", appuntofantasma. Le indagini sono partite proprio dalla Procura diche ha accertato poi i reati contestati agli indagati. Sono ancora poche le notizie che giungono dal Salento, ma si sa che stamane sono entrati in azione ben 200 militari, che si sono ...

PupiaTv : Vino adulterato, inchiesta tra Puglia, Campania e Abruzzo: 11 arresti, sequestrate 6 aziende -… - AnsaPuglia : Vino adulterato,11 arresti e 6 sequestri. Sotto accusa imprenditori vitivinicoli di Lecce e Brindisi #ANSA - SparkBestSeller : RT @felicityjohns15: Me in my happy place! Get me back to Italy ASAP! #happy #pizza #wino #wine #vino #winelady #rosato #puglia @ Bari (cen… -