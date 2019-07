Piatek sfida la maledizione della numero 9

gqitalia

(Di giovedì 11 luglio 2019) Lo ha pubblicamente annunciato via Instagram. In attesa dei gol veri, per Krzysztofla prima gioia è arrivata dal...di maglia. L'attaccante polacco, infatti, si è finalmente impossessatomitica «9», la maglia che da sempre indica il bomber, il centravanti, colui che in una squadra ha il compito più importante: segnare i gol. L'avrebbe tanto voluta indossare già dallo scorso gennaio quando, arrivato dal Genoa, la maglia9 era stata lasciata vacante dopo la partenza di Gonzalo Higuain. Niente da fare, la società gli «consigliò» di scegliere un altro. Ufficialmente perché, disse Leonardo, «la 9 bisogna meritarsela, è una maglia importante». Vero, ma non del tutto, forse perché a Milanello sapevano qualcosa che il nuovo arrivato ancora ignorava.obbedì, ...

